Sebastian Fabijański postanowił uchylić rąbka tajemnicy i pokazać światu swoje mieszkanie. Opublikował na Instagramie wideo, prezentując wnętrza swojego domu. Zamiast luksusowego apartamentu celebryty, oczom widzów ukazała się przestrzeń pełna minimalizmu, jasnych kolorów i artystycznego spokoju.

Tak mieszka Sebastian Fabijański

W mieszkaniu Sebastiana Fabijańskiego szczególne miejsce zajmuje pokój syna Bastiana. To nie jest typowa dziecięca przestrzeń rodem z katalogu celebrytów. Pokój urządzono z myślą o wygodzie i potrzebach dziecka. Znajdują się tu regały pełne książek, szafka z zabawkami, mnóstwo maskotek. To miejsce, które tętni życiem i kreatywnością, a nie pokazowym przepychem.

Wnętrza mieszkania urzekają prostotą oraz stonowanymi barwami. Zamiast ekstrawaganckich dekoracji, na ścianie w salonie znalazł się obraz namalowany własnoręcznie przez Sebastiana Fabijańskiego. W rozmowie dla "Dzień dobry TVN" przyznał, że początkowo miał inny pomysł, ale to właśnie mama przekonała go, by powiesić tam autorskie dzieło.

Miałem trochę inny pomysł na to, ale znajomi, chyba nawet moja mama mnie do tego namówiła (i powiedziała - przyp.red) 'Weź tutaj powieś swój obraz'

Minimalistyczne wnętrza Sebastiana Fabijańskiego

Apartament Sebastiana Fabijańskiego został urządzony w duchu nowoczesnego minimalizmu, gdzie funkcjonalność spotyka się z harmonią. Jasne ściany, proste meble i brak zbędnych ozdób sprawiają, że wnętrze wydaje się spokojne i wręcz terapeutyczne. Sam aktor określił siebie mianem „upierdliwego detalisty” – każda rzecz została wybrana z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Remont zakończył się w listopadzie 2025 roku i od tego czasu mieszkanie stało się miejscem, gdzie aktor ładuje baterie.

Jestem upierdliwym detalistą jeśli chodzi o wykończenie wnętrz (z resztą nie tylko w kwestii wnętrz ), więc nie było łatwo, ale myślę, że dziś wszyscy odczuwamy satysfakcję, bo efekt jest…Z resztą sami oceńcie :) ogłosił wówczas na Instagramie.

W sieci nie brakuje komentarzy podkreślających, że minimalizm wnętrz to nieustannie świetny wybór. Zamiast oczekiwanego luksusu, zobaczyliśmy zwyczajne mieszkanie, które doskonale odzwierciedla osobowość aktora i jego potrzebę wyciszenia.

Przytulny i wygodny minimalizm. Widać, że wszystko we wnętrzu ma swoje miejsce. Podoba mi się pisali zachwyceni internauci.

