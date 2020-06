Tak Małgorzata Rozenek wyglądała w drodze na porodówkę! Co ze sobą zabrała? 

10 czerwca dotarła do nas szczęśliwa informacja - Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami! Na świecie pojawił się długo oczekiwany synek małżeństwa i już wiadomo, że maluch ma na imię Henio. Gwiazda długo walczyła o to, aby zajść w ciążę, a kiedy jej marzenie się spełniło od pierwszych chwil skrupulatnie wszystko planowała, aby zapewnić swojemu maleństwu wszystko co najlepsze.

Małgorzata Rozenek kilka godzin przed porodem zamieściła wpis, w którym poinformowała fanów, że właśnie zmierza na porodówkę!

Przyszedł czas... ruszamy w jedną z najważniejszych podróży naszego życia 💕 Trzymajcie kciuki 🍀 - napisała gwiazda na Instagramie.

Oczywiście przed szpitalem, w którym rodziła Małgorzata Rozenek nie zabrakło paparazzi! Na zdjęciach sprzed placówki medycznej możemy zobaczyć, co postanowiła wziąć na porodówkę gwiazda.

Małgorzata Rozenek spakowała kilka toreb - na pewno nie zabrakło w nich rzeczy niezbędnych dla każdej mamie tuż po porodzie, jak również tych dla maluszka.

Wśród niezbędnych bagaży, które Małgorzata Rozenek zabrała na porodówkę możemy zobaczyć między innymi dwie torby, walizkę oraz poduszkę, która z pewnością będzie służyć szczęśliwej mamie po narodzinach synka, aby móc wygodnie odpoczywać.

To jednak nie wszystko! Z kolejnymi bagażami pomagał również syn Małgorzaty Rozenek, Stanisław.

Małgorzata Rozenek postawiła na bardzo wygodny strój. Nawet chwilę przed porodem wyglądała przepięknie!

Do szpitala udała się oczywiście razem ze swoim mężem, Radosławem Majdanem, który jak zawsze bardzo wspierał swoją żonę!

10 czerwca o godzinie 06:35 para przywitała na świecie synka Henia. Jako pierwszy pięknym zdjęciem z maleństwem i świeżo upieczoną mamą podzielił się dumny tata, Radosław Majdan!

To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 g / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️ #dzidziusmajdana - napisał Radosław Majdan

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom! Henio jest taki uroczy!