Tak Małgorzata Rozenek spędza ostatnie godziny przed porodem. Ale ją rozpieszczają!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan lada chwila powitają na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. To wyjątkowa i niezwykle radosna chwila dla całej rodziny. Ostatnie dni są bardzo nerwowe, ponieważ wszyscy nie mogą się już doczekać aż przywitają najmniejszego członka rodziny na świecie. A jak ostatnie chwile przed porodem spędza szczęśliwa mama? Można jej pozazdrościć!

Małgorzata Rozenek pokazała kolejne zdjęcia na chwilę przed porodem

Małgorzata Rozenek to prawdziwa szczęściara. Lada chwila na świecie pojawi się jej trzeci syn. Te ostatnie chwile ciąży przeżywa w towarzystwie najbliższych. Radosław Majdan zabrał żonę oraz Tadeusza i Stanisława do ich ulubionego hotelu, gdzie mogli spędzić te niezwykle ważne dla nich chwile w gronie rodzinnym.

Ostatni miesiąc w rodzinie Majdanów to niekończąca się impreza, zaczynając od urodzin Radka, w ciągu miesiąca świętowali wszyscy członkowie ich rodziny. Teraz czas na kolejne urodziny! Najmłodszemu członkowi rodziny się jednak nie spieszy, za to jego mama doskonale wie jak wykorzystać czas przed narodzinami maleństwa. Dziś Małgorzata Rozenek postanowiła skorzystać z usług w salonie piękności. To idealny pomysł na relaks, w końcu która z nas tego nie lubi? Trzeba przyznać, że Małgorzata Rozenek jest przepiękną mamą! Tylko spójrzcie jak prezentuje się na chwilę przed porodem. Nie możemy się napatrzeć!

Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcia na chwilę przed porodem. Szczęśliwa mama zdążyła m. in. odwiedzić fryzjera i spędzić troszkę czasu na tym, aby oddać się kobiecym przyjemnościom.

Pierwsze wspólne dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana pojawi się na świecie lada chwila. Czy to już ostatnie godziny przed powitaniem na świecie wyczekiwanego, nowego członka rodziny?