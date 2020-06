Wydaje się, że na poród Małgorzaty Rozenek-Majdan najbardziej czekają jej zniecierpliwieni fani! Każdy jej post wzbudza sensację, a wielbiciele gwiazdy TVN co chwila dopytują, czy "dzidziuś Majdana" (bo tak nazywają swojego synka ona i jej mąż Radek) jest już na świecie. Najnowsze zdjęcia są jasną odpowiedzią na te pytanie.

Małgorzata Rozenek na chwilę przed porodem wybrała się wraz z mężem na kolejną, najpewniej ostatnią kontrolną wizytę do warszawskiego szpitala, w którym urodzi. Tam już czekają paparazzi, którzy od kilku dni, jak tylko jest to możliwie, śledzą jej każdy krok! I tym sposobem możemy zobaczyć, jak gwiazda prezentuje się w zaawansowanej ciąży.

W jednym ze swoich wpisów Małgorzata wyznała, że dziewiąty miesiąc bardzo jej się dłuży.

Małgorzata Rozenek zawsze może liczyć na swojego męża, Radka Majdana, który pierwszy raz zostanie ojcem. Piłkarz jest bardzo podekscytowany!

Choć czekam na niego z utęsknieniem, zupełnie nie mogę go sobie wyobrazić! Bardzo dużo we mnie emocji, ale i stresu – o zdrowie Małgosi, o zdrowie naszego synka. Ja się bardzo denerwowałem już podczas badań, a co dopiero będzie w takiej chwili, jaką jest poród! Mogę się tylko domyślać, jakie emocje będę odczuwać, kiedy synek weźmie swój pierwszy od- dech, kiedy po raz pierwszy krzyknie, kiedy wezmę go na ręce, a on po raz pierwszy na mnie spojrzy. Sztuką będzie się wtedy nie popłakać - mówił jakiś czas temu w "Party" o synku!