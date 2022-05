Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Fani zarzucają jej lekkomyślność: "Ciarki mnie przechodzą!"

Małgorzata Rozenek po raz kolejny zmaga się z gorzkimi komentarzami internautów. Co tym razem aż tak ich rozwścieczyło? To zdjęcie gwiazdy TVN wywołało burzę w sieci!

Życie na świeczniku show-biznesu ma wiele blasków i cieni, o czym wielokrotnie przekonała się Małgorzata Rozenek. Podczas, gdy wielu fanów jest zachwycona jej wyglądem, stylem i dokonaniami zawodowymi, inni drwią z gwiazdy TVN, wytykając jej najmniejszą wpadkę. Tak też było i teraz. Najnowsze zdjęcie ukochanej żony Radosława Majdana sprawiło, że w sieci zawrzało. Internauci mają rację zarzucając jej brak odpowiedzialności? Sprawdźcie!

Małgorzata Rozenek oskarżona przez fanów o lekkomyślność

Małgorzata Rozenek od lat należy do najgorętszych gwiazd naszego rodzimego show biznesu. Fanki prowadzącej "Projekt Lady" zachwycają się nie tylko jej marką odzieżową, czy kolejnymi projektami zawodowymi, w jakich bierze udział ich idolka, ale też z napięciem śledzą jej media społecznościowe. To tam regularnie pojawiają się romantyczne zdjęcia Małgorzaty Rozenek i Radosława Majana, makijażowe, włosowe i modowe inspiracje celebrytki, urocze kadry z życia rodzinnego gwiazdy, a także jej sposoby na spędzanie wolnego czasu. To właśnie najnowsze zdjęcie z rowerowej wycieczki Małgorzaty Rozenek, Radosława Majdana i ich przyjaciół sprawiło, że internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Dlaczego?

Okazuje się, że kością niezgody jest fakt iż żadna z osób przedstawiona na opublikowanej na Instagramie fotografii nie pozuje na niej w rowerowym kasku, który należy do podstawowego wyposażenia podczas dalekich wojaży... szczególnie tych górskich.

- Super fotka szkoda ze wszyscy bez kasków - Słabo. Bez kasków podczas jazdy po górach, jak było pokazane na storce. Kask to obowiązek i zdrowy rozsądek, tym bardziej w górach. Tutaj zabrakło wszystkiego. - Kiedy widzę rowerzystów bez kasku, ciarki mnie przechodzą! Bezpieczeństwo przede wszystkim. - Na rowerze w górach beż kasku? Trochę nierozsądnie. - Już kilka osób zwróciło uwagę na brak kasków. I słusznie. Zwłaszcza w takim terenie - grzmią internauci.

Tuż obok gorzkich słów krytyki nie zabrakło jednak ciepłych komentarzy.

- Suuuper 🔥 - Pięknie się działo 🔥🔥🔥🔥❤️❤️ - Mega🔥🔥🔥🔥❤️ - pisali fani.

Inni zaś stanęli w obronie swojej idolki.

- Wyluzujcie, przecież oni tylko pozują a nie jeżdżą 🤦 - czytamy w komentarzach.

Małgorzata Rozenek wprawdzie nie odpowiedziała na zarzuty internautów, jednak nie wykluczone jest gwiazda TVN wraz z przyjaciółmi rzeczywiście zdjęła ochronne kaski do zdjęć. Przypominamy, że Małgorzata Rozenek uwielbia jazdę na rowerze, którym chętnie przemierza ulice Warszawy. To właśnie m.in. ta aktywność fizyczna pomogła Małgorzacie Rozenek szybko powrócić do formy po porodzie.

