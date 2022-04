Tak Małgorzata Ostrowska-Królikowska reaguje na zachowanie Antka!? 

W grudniu 2017 roku zakończył się jeden z najgorętszych związków show-biznesu - Antoni Królikowski i Julia Wieniawa rozstali się na dobre po kilku miesiącach kryzysu. Choć para długo zaprzeczała plotkom, to jednak w końcu oficjalnie potwierdziła, że to koniec. Na pożegnanie Antonii nagrał Julii Wieniawie urocze wideo, które podsumowało 2 lata ich związku. Obecnie Julia Wieniawa zdaje się być szczęśliwa u boku 15 lat starszego Barona, a Antek Królikowski ponoć spotyka się z tajemniczą dziewczyną, której tożsamości jeszcze nie ujawnił. Choć aktor też stara ułożyć sobie życie, to jak się okazuje, jego mama podchodzi do tematu bardzo krytycznie. Mama Antoniego Królikowskiego nie jest zadowolona? "Fakt" informuje, że mama Antoniego Królikowskiego, Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaczyna tracić cierpliwość do swojego syna. Ponoć chciałaby, żeby znalazł starszą dziewczynę, która chciałaby stworzyć z nim poważny związek. - Pani Małgosia nie rozumie, dlaczego Antek wiąże się z maturzystkami. Doszła do wniosku, że takie dziewczyny mają "fiu-bździu" w głowie i nie są gotowe na dojrzałą relację. Zapytała go, dlaczego nie znajdzie sobie dziewczyny wśród rówieśniczek. Wówczas miałby szansę zbudować trwały związek, a może nawet i stworzyć rodzinę. Antek jednak zbył to żartem - powiedziała koleżanka Antoniego w rozmowie z "Faktem". Musimy jednak dodać, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska zawsze w samych superlatywach wypowiadała się o Julii Wieniawie, która jest młodsza od Antoniego o 9 lat. Oczywiście poznałam Julkę jakiś czas temu. Wpadają czasami do nas na obiady, to bardzo miła dziewczyna. Myślę, że mogę powiedzieć, że to moja ulubiona partnerka Antka - przyznała aktorka w rozmowie z...