Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaatakowana przez fanów po rozstaniu jej syna z Opozdą

Internauci zaatakowali Małgorzatę Ostrowską-Królikowską po medialnych doniesieniach o rozstaniu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Ponad tydzień temu mama aktora opublikowała na Instagramie wpis z życzeniami urodzinowymi dla syna. Teraz pod wpisem Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej pojawiło się sporo ostrych komentarzy, w którzych internauci pytają wprost, czy nie jest jej wstyd za syna. Aktorka odpowiedziała!

Zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiła się zaskakująca informacja dotycząca Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Portal pudelek.pl donosił wówczas, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się tuż przed narodzinami ich dziecka. Synek pary urodził się dokładnie 22 lutego, a juz dwa dni później pojawily się plotki, że rodzice małego Vincenta już nie są razem. I chociaż do tej pory para nie skomentowała doniesień na swój temat, to Joanna Opozda dla Party.pl nie zdementowała informacji o rozstaniu. Później mogliśmy zobaczyć zdjęcia paparazzi, na których widać, jak mama i brat odbierają Joannę Opozdę i jej synka ze szpitala.

Medialne doniesienia oburzyły internautów, którzy teraz zaatakowali mamę Antoniego Królikowskiego! 17 lutego Małgorzata Ostrowska-Królikowska w dniu urodzin syna pokazała zdjęcia sprzed lat i opublikowała krótki wpis.

Niestety, teraz pod wpisem pojawiło się sporo krytycznych komentarzy.

To jednak nie koniec przepychanek między oburzonymi internautami a aktorką.

- No faktycznie samo dobro buduje. Co za wstyd. - Coś chyba poszło nie tak... - Ja też współczuję. Jak to wszystko upchnąć teraz na jednym wewnętrznym malgosinym pejzażu? #zyciowyentuzjazmlvlhard

Małgorzata Ostrowska-Królikowski odpowiedziała na ostatni wpis.

Pozostali fani bronili aktorkę przed atakami internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy ze wsparciem dla Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej.

- Jak można oceniać matkę nie pojmuje ludzie ogarnięcie się i zajmijcie się swoim życiem bo jak mniemam nie jest idealne😟Pani Małgosiu życzę siły przytulam❤️

- Nie rozumiem dlaczego atakujecie, obrażacie Panią Małgorzatę. . Każda matka wychowuje swoje dziecko najlepiej jak umie, a to jaką drogę wybierze w dorosłym życiu to już są jego wybory nie matki.. Wierzycie w każdą plotkę podawaną w tych durnych portalach, obrażacie, a nawet nie macie potwierdzone czy faktycznie jest to prawda. Bardzo nie ładnie! Pozdrawiam Panią Małgorzatę! 😙

- a czym wy jesteście teraz ludzie lepsi od tego całego Antka? Atakujecie jego matkę, która z pewnością także to przeżywa. 2 żadna stron nie potwierdzila tej plotki, a Wy linczujecie . Ale to świadczy o Was. A nawet gdyby tak było to niech kazdy zajmie sie swoja dupa i swoimi problemami- piszą fani aktorki.