Paulina Sykut-Jeżyna świętowała komunię córki. Ta stylizacja skradła całą uwagę
Komunia córki Pauliny Sykut-Jeżyny stała się dla prezenterki wyjątkowym, rodzinnym momentem. Gwiazda pokazała na Instagramie kadry z uroczystości 9-letniej Róży, w tym ujęcie pełne czułości z tatą, Piotrem Jeżyną. Do zdjęć dołączyła krótkie, emocjonalne słowa o przygotowaniach i wdzięczności, a uwagę skradła też stylizacja prezenterki w kolorze "yellow butter".
Paulina Sykut-Jeżyna sięgnęła po rzadki, bardzo osobisty temat i pokazała w sieci fragmenty wyjątkowego, rodzinnego dnia. Jej córka Róża przystąpiła do pierwszej komunii świętej, a prezenterka udostępniła zdjęcia, które od razu skupiły uwagę obserwujących. Gwiazda Polsatu wyglądała spektakularnie w jasnym, eleganckim zestawie.
Paulina Sykut-Jeżyna prywatnie od lat tworzy z Piotrem Jeżyną zgrany duet. Wspólnie wychowują Różę, która przyszła na świat 4 grudnia 2016 roku i właśnie weszła w kolejny ważny etap, jakim jest pierwsza komunia święta. Gwiazda Polsatu zdecydowała się podzielić ze swoimi obserwatorami zdjęciami z tego dnia, a jednocześnie udało jej się zachować prywatność córki. Na żadnym ze zdjęć nie widać twarzy Róży, choć mocno wybrzmiewa jej wyjątkowa stylizacja.
Rodzina spędziła ten wyjątkowy dzień w gronie najbliższych. Co ciekawe, Sykut-Jeżyna do fotografii dopisała tylko kilka słów i dała do zrozumienia, że do tej uroczystości rodzina przygotowywała się długo, a najważniejszym uczuciem, które towarzyszyło im tego dnia, była wdzięczność.
Długo przygotowywaliśmy się do tego dnia 🤍🕊️Wdzięczność 🙏🏻
Internauci są zachwyceni stylizacją Pauliny Sykut
Wśród komplementów dotyczących wyjątkowych rodzinnych kadrów nie brakuje też wielu ciepłych słów pod adresem stylizacji Pauliny Sykut-Jeżyny. Gwiazda Polsatu wybrała komplet złożony z marynarki i plisowanej, długiej spódnicy w kolorze "butter yellow". Prezenterka wyglądała bardzo elegancko i z klasą, odpowiednio do rangi wydarzenia.
Pięknie wyglądacie. Cieszę się że Pani dzieli się z nami tym cudownym dniem
Cudowny widok w magiczny dzień
