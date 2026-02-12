Tłusty Czwartek to doskonała okazja, aby bez wyrzutów sumienia skusić się na małe słodkości. Mimo że Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska dbają o formę, to właśnie dziś na swoim Instagramie pochwalili się, że przerwę od prób do spektaklu "7" spędzają zajadając się pysznymi pączkami.

Tak wygląda Tłusty Czwartek u Kaczorowskiej i Rogacewicza

Odkąd Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz publicznie ogłosili, że są w związku, internauci nieustannie śledzą ich poczynania. Para często dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych - nie mogło więc zabraknąć zdjęć z Tłustego Czwartku!

Jak się okazało, w przerwie od prób do spektaklu "7", para zajadała się pysznymi pączkami. W opisie zdjęcia Agnieszka Kaczorowska żartobliwie stwierdziła:

Siedmiu nie zjemy…Ale coś na żołądek w przerwie wrzucamy…i pozdrawiamy Was z sali prób do '7' napisali w opisie zdjęć.

Na InstaStories Agnieszki Kaczorowskiej pojawił się zabawny kolaż zdjęć z „prób” uchwycenia idealnego ujęcia z pączkiem. Widać, że dzisiejszy dzień dostarczył Agnieszce i Marcinowi mnóstwo dobrej zabawy.

Zróbmy sobie zdjęcie z pączkiem... jednym pączkiem napisała na InstaStories rozbawiona Agnieszka.

Kaczorowska i Rogacewicz trenują do spektaklu "7"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nieustannie przygotowują się do spektaklu tanecznego "7". Wydarzenie zostało ogłoszone niedługo po odpadnięciu pary z "Tańca z gwiazdami" i od razu wywołało falę zainteresowania wśród widzów. Spektakl odbędzie się w różnych miastach Polski i potrwa 70 minut.

Podczas wydarzenia Rogacewicz i Kaczorowska zaprezentują choreografie w różnych stylach tanecznych. W swoich mediach społecznościowych na bieżąco relacjonują swoje treningi z sali prób. Premiera odbędzie się 9 marca w Teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. To z pewnością będzie niezapomniane przeżycie.

Relacja Agnieszki, fot. Instagram@agakaczor

