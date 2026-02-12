Tak Kaczorowska i Rogacewicz świętują Tłusty Czwartek. Pokazali czułe kadry
Tłusty Czwartek trwa w najlepsze, a niektóre gwiazdy podeszły do niego wyjątkowo poważnie. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pochwalili się zdjęciami, na których nie szczędzą sobie słodkości! Tak właśnie spędzają przerwę od prób do spektaklu "7".
Tłusty Czwartek to doskonała okazja, aby bez wyrzutów sumienia skusić się na małe słodkości. Mimo że Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska dbają o formę, to właśnie dziś na swoim Instagramie pochwalili się, że przerwę od prób do spektaklu "7" spędzają zajadając się pysznymi pączkami.
Tak wygląda Tłusty Czwartek u Kaczorowskiej i Rogacewicza
Odkąd Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz publicznie ogłosili, że są w związku, internauci nieustannie śledzą ich poczynania. Para często dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych - nie mogło więc zabraknąć zdjęć z Tłustego Czwartku!
Jak się okazało, w przerwie od prób do spektaklu "7", para zajadała się pysznymi pączkami. W opisie zdjęcia Agnieszka Kaczorowska żartobliwie stwierdziła:
Siedmiu nie zjemy…Ale coś na żołądek w przerwie wrzucamy…i pozdrawiamy Was z sali prób do '7'
Na InstaStories Agnieszki Kaczorowskiej pojawił się zabawny kolaż zdjęć z „prób” uchwycenia idealnego ujęcia z pączkiem. Widać, że dzisiejszy dzień dostarczył Agnieszce i Marcinowi mnóstwo dobrej zabawy.
Zróbmy sobie zdjęcie z pączkiem... jednym pączkiem
Kaczorowska i Rogacewicz trenują do spektaklu "7"
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nieustannie przygotowują się do spektaklu tanecznego "7". Wydarzenie zostało ogłoszone niedługo po odpadnięciu pary z "Tańca z gwiazdami" i od razu wywołało falę zainteresowania wśród widzów. Spektakl odbędzie się w różnych miastach Polski i potrwa 70 minut.
Podczas wydarzenia Rogacewicz i Kaczorowska zaprezentują choreografie w różnych stylach tanecznych. W swoich mediach społecznościowych na bieżąco relacjonują swoje treningi z sali prób. Premiera odbędzie się 9 marca w Teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. To z pewnością będzie niezapomniane przeżycie.
