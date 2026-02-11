Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już oficjalnie potwierdzili swój związek. W ubiegłym roku tańczyli razem w programie „Taniec z gwiazdami” i to właśnie tam po raz pierwszy ogłosili, że są parą. W swoich mediach społecznościowych opublikowali wyjątkowe nagranie, w którym Marcin klęka przed Agnieszką z ogromnym bukietem róż. Takiej reakcji Kaczorowskiej nikt się nie spodziewał!

Agnieszka Kaczorowska komentuje nagranie z Rogacewiczem

Jeszcze przed Walentynkami Kaczorowska i Rogacewicz zaskoczyli romantycznym nagraniem. Internauci niemal dali się nabrać, że Marcin miał zamiar oświadczyć się Agnieszce. Szybko jednak okazało się, że było to zaproszenie do wspólnego poprowadzenia walentynkowego koncertu „Tańczymy, jak miłość gra!”.

Wydarzenie odbędzie się już 13 lutego o godz. 20:30 na antenie TVP2. W opisie nagrania pojawiły się słowa: „Powiedziałam tak”. Internauci mieli jednak na ten temat odmienne zdanie.

Nie powiedziałaś 'tak', powiedziałaś 'poprowadzę' zauważył jeden z internautów.

Na odpowiedź Agnieszki Kaczorowskiej nie trzeba było długo czekać. Tancerka odpowiedziała żartobliwie, podkreślając, że najważniejsze „tak” zachowa na zupełnie inną, wyjątkową okazję.

hahaha ! Punkt ! 'Tak' sobie zostawię na inne okazje odpisała pod komentarzem.

Mimo to niektórzy internauci przyznali, że nagranie naprawdę ich zmyliło. Materiał rozbawił wielu fanów Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Na komentarze chętnie reagowała sama tancerka.

Weźcie bo zejdę na zawał, udało wam się to czytamy w komentarzach.

Kaczorowska i Rogacewicz poprowadzą koncert walentynkowy

Już 13 lutego na antenie TVP2 będzie można obejrzeć wyjątkowy koncert walentynkowy. Wydarzenie zapowiada się niezwykle interesująco, zwłaszcza że prowadzącymi będą ulubieńcy widzów programu „Taniec z gwiazdami” — Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. To idealny wybór gospodarzy programu, by wspólnie świętować dzień zakochanych.

To doskonały wybór do koncertu walentynkowego. Nikt tak wspaniale nie opowiada o miłości, jak Aga i Marcin. Robią to nie tylko słowami, ale również poprzez taniec i to również zostanie wykorzystane w koncercie. Na koniec wykonają coś, czego jeszcze nie było w polskiej telewizji zapowiedział informator serwisu Pudelek.

