Tak Joanna Koroniewska i Małgorzata Socha świętowały urodziny swoich córek

Joanna Koroniewska spędza czas z rodziną na hiszpańskiej Fuerteventurze. Jednak mimo długo wyczekiwanych wakacji nie zapomina o swoich fanach. Aktorka co chwila pokazuje relacje z wyjazdu na swoim profilu instagramowym. Własnie pokazała zdjęcie, które wprawiło nie tylko nas w niemałe zaskoczenie. Żona Macieja Dowbora, która zwykle pilnie strzeże prywatności bliskich, postanowiła opublikować zdjęcie swoich córek! To już naprawdę duże dziewczynki. Joanna Koroniewska pokazała córki Joanna Koroniewska w roli mamy spełnia się od 12 lat. Aktorka i jej mąż, Maciej Dowbor mają dwie cudowne córeczki - Janinę i 2-letnią Helenkę, które są oczkiem w głowie rodziców. Jednak droga Joanny Koroniewskiej do macierzyństwa wcale nie była łatwa. Wraz z pierwszymi protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, gwiazda zdobyła się na bardzo osobiste wyznani e. Joanna Koroniewska była w ciąży osiem razy i sześć razy poroniła, przez co omal nie porzuciła swoich marzeń o macierzyństwie. Teraz, kiedy postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami zdjęciem swoich córeczek, po raz kolejny poruszyła internautów do granic możliwości. Aktorka przyznała, że obrazek, który widzimy, od zawsze był jej największym pragnieniem. Siostrzyczki 👯‍♀️ - zawsze marzyłam o kompletnej rodzinie. To, że moje córki mają siebie to najwyższa wartość. Nawet trochę im zazdroszczę, bo przez całe życie czułam pustkę nie mając rodzeństwa. Mam nadzieję, że jak dorosną nadal będą tak zgodnie kroczyć ramię w ramię. Żeby nie było tak pompatycznie, w drugiej części wpisu Joanny Koroniewskiej oczywiście nie zabrakło dawki humoru. Aktorka przyznała, że jedyne co ją przeraża, to fakt, że dzieci tak szybko dorastają, a patrząc na zdjęcia jej...