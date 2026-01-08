Izabela Janachowska zyskała sobie sympatię polskiej publiczności, występując w roli trenerki w kilku edycjach "Tańca z gwiazdami". To właśnie tam towarzyszyła w tanecznych zmaganiach Rafałowi Brzozowskiemu, Przemysławowi Salecie, czy Radosławowi Majdanowi. Po zakończeniu tanecznej kariery rozwija się w branży ślubnej, eksponując swoje nowe zainteresowanie na blogu, na kanale YouTube oraz w telewizji, prowadząc popularne wśród telewidzów tematyczne formaty. Prywatnie jest żoną biznesmana Krzysztofa Jabłońskiego. Ich synek Christopher Alexander robi teraz furorę na Instagramie.

Izabela Janachowska zdradziła ukryty talent synka. Fani są zachywceni

Izabela Janachowska opublikowała krótki filmik na Instagramie, na którym zobaczyć możemy do tej pokryty nieodkryty talent jej synka. Mały Christopher z uroczą, dziecięcą energią i nieocenionym entuzjazmem rozpoczął kompletowanie stylizacji dla mamy. Z garderoby Janachowskiej wybrał długą, cekinową sukienkę z wysokim rozcięciem i odkrytymi ramionami, mieniące się na srebrno, wysokie szpilki ze szpicem oraz dopełniającą całość połyskującą, małą torebkę. Tancerka jak zwykle zaprezentowała się zjawiskowo, a internauci nie szczędzili słów podziwu, gratulacji i wróżb modowej kariery.

Super. Wróżę karierę.

Super synek na medal. Zna się ma talent po mamusi

Ma chłopak dryg i zna się na modzie

Uwielbiam Chrisa, słodziak, zawsze uśmiechnięty. Ubrał mamusię wspaniale. Pozdrawiam

Sama Janachowska nie kryła zadowolenia z synka, a nawet pokusiła się o żartobliwy opis do filmiku.

P.S. Zapisy do tego utalentowanego, młodego stylisty przyjmuję w komentarzach dodała dumna mama

Izabela Janachowska dzieli się rodzinnymi chwilami na Instagramie

Choć Janachowska na bieżąco relacjonuje swój dość zapracowany styl życia, to jednak rodzina zawsze jest dla niej na pierwszym miejscu. Mały Chris wzbudza wiele ciepłych emocji wśród internautów, a znana mama regularnie decyduje się na dzielenie się na Instagramie ich wspólnymi chwilami.

