Marta Nawrocka od kiedy została Pierwszą Damą nieustannie pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach i odwiedza wiele miejsc wspierając kobiety i osoby z niepełnosprawnościami. Nie można zaprzeczyć, że wzbudza sympatię swoim zachowaniem, a także zachwyca stylem. Tym razem znów to zrobiła i olśniła w kobiecej kreacji. Ten sam model niedawno wybrała Izabela Janachowska!

Marta Nawrocka ponownie w centrum uwagi

Marta Nawrocka regularnie zachwyca opinię publiczną swoimi wyborami modowymi podczas oficjalnych wizyt. Kreacje wybierane na te okazje były szeroko komentowane, a pierwsza dama powoli wyrasta na ikonę stylu. Każde jej wyjście, niezależnie od miejsca, czy to Pałac Prezydencki w Polsce, Watykan czy Nowy Jork przyciągało uwagę nie tylko komentatorów politycznych, ale także środowisk związanych z modą i wizerunkiem.

Ostatnio w Pałacu Prezydenckim odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Tego dnia kobiety zasłużone dla Polski otrzymały odznaczenia państwowe, a w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz i zaproszeni goście. Jednak to Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, skradła całą uwagę zgromadzonych. Wszystko za sprawą tej stylizacji!

Marta Nawrocka i Izabela Janachowska w takich samych sukienkach

Marta Nawrocka pojawiła się w eleganckiej czerwonej sukience o prostym kroju, z krótkimi rękawami z charakterystycznymi bufkami. Stylizację uzupełniała czarna opaska na włosach, delikatny makijaż oraz subtelna złota biżuteria. Taki klasyczny, ale pełen wdzięku wizerunek idealnie podkreślał rangę wydarzenia.

Kreacja, którą miała na sobie Marta Nawrocka to sukienka Verona z kolekcji Izabeli Janachowskiej za 629 zł. To nie pierwszy raz, kiedy Pierwsza Dama nosi kreacje od znanej wedding plannerki. Tym razem jednak spore emocje wzbudził fakt, że jakiś czas temu ten sam model sukienki miała na sobie również Izabela Janachowska. Ten model w hitowym kolorze "deep burgundy" prezentował się spektakularnie.

