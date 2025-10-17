Paweł Okraska, znany szerokiej publiczności z ról w takich serialach jak „M jak miłość”, powraca na ekrany telewizorów. Tym razem aktor dołącza do obsady kryminalnego serialu „Uroczysko”, emitowanego na antenie Czwórki. Wciela się w rolę Jacka Halera, psychoterapeuty o niekonwencjonalnym podejściu do pacjentów i życia.

Paweł Okraska w nowej roli w serialu „Uroczysko”

Paweł Okraska wraca do gry! Aktora zobaczymy w nowej roli niekonwencjonalnego terapeuty w serialu „Uroczysko”. Paweł największą sławę zdobył jako Michał Łagoda, serialowy mąż Małgosi Mostowiak w kultowym "M jak miłość". Ostatni raz na ekranie w hicie Dwójki widzieliśmy go w 2014 roku. 50-letniego aktora, prywatnie męża Magdaleny Walach, można teraz oglądać w serialu Czwórki.

Jacek Haler – nietypowy terapeuta w centrum wydarzeń

Postać grana przez Pawła Okraskę to mężczyzna inny niż wszyscy. Jacek Haler nie korzysta z klasycznych metod psychoterapii. W jego gabinecie próżno szukać kozetki – zamiast niej jest mata do jogi, a sesje często przypominają pracę z ciałem i oddechem. Dzięki temu jego pacjenci mogą się otworzyć i poradzić sobie z głęboko ukrytymi emocjami.

Znane twarze w obsadzie – kto pojawia się w serialu?

W „Uroczysku” obok Pawła Okraski i Honoraty Witańskiej występują również inne znane nazwiska. Antoni Królikowski gra komisarza Filipa Ziomeckiego, a jego rodzinę – ojca i brata – odgrywają Robert Gonera i Przemysław Cypryański. W obsadzie znaleźli się także Katarzyna Ucherska, Michał Milowicz, Anna Iberszer, Kazimierz Mazur, Adam Kuzycz-Berezowski, Julita Koper i Jakub Dąbrowski.

Gdzie i kiedy oglądać „Uroczysko”?

Serial „Uroczysko” emitowany jest na antenie Czwórki od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00. Nowe odcinki przynoszą kolejne śledztwa, dramaty i rozwijające się wątki osobiste bohaterów.

Zobaczcie nowe zdjęcia aktora!

Paweł Okraska w nowej roli w serialu kryminalnym „Uroczysko” w Czwórce, fot: Marcin Golen

Paweł Okraska w nowej roli w serialu kryminalnym „Uroczysko” w Czwórce, fot: Marcin Golen

Paweł Okraska w nowej roli w serialu kryminalnym „Uroczysko” w Czwórce, fot: Marcin Golen