W 2008 roku w polskich radiostacjach rządziła Paulla. Chociaż niektórzy, kiedy po raz pierwszy słyszeli jej największy przebój "Od dziś", byli pewni, że to sama Edyta Górniak! Rzeczywiście, obie wokalistki mają bardzo podobną barwę. W pewnym momencie Ignasiak porównania do Edyty zaczęły przeszkadzać, a w wywiadach panie nie szczędziły sobie złośliwości. Jak wygląda dziś Paulla? Co robi? Zobaczcie!

Jak wygląda dziś Paulla, wykonawczyni hitu "Od dziś"?

"Od dziś" to jeden z największych weselnych hitów. Mnóstwo par wybiera ten utwór na swój pierwszy taniec. Za tekst i muzykę odpowiada Adam Konkol, lider grupy Łzy (ma z nim syna, Adama). Piosenka znalazła się na debiutanckiej płycie Paulli, która uzyskała status platynowej i rozeszła się w nakładzie ponad 40 tysięcy. Sama piosenka zajęła 1. miejsca na listach przebojów kilku rozgłośni radiowych. W 2009 roku na Festiwalu Top Trendy Paulla odebrała aż dwie nagrody, w tym nagrodę dziennikarzy. Do tej pory żaden inny singiel wokalistki nie cieszył się nawet w połowie tak wielkim zainteresowaniem.

Po ogromnym sukcesie płyty i singla Paulla dwa lata później wydała kolejny album. Niestety, płyta okazała się klapą (najwyższa pozycja to 40. miejsce na liście sprzedaży). Jednak Paulla nie zniknęła ze sceny! Wciąż sporo koncertowała, nagrywała kolejne utwory. W 2014 roku wystąpiła w pierwszej edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo” w Polsacie. W 2015 roku nagrała kilka singli z Dj-Adamusem, z którym była posądzana o romans (tuż po głośnym rozwodzie z Rafałem Wojtysiakiem). W 2017 roku brała udział w polskich eliminacjach do Eurowizji z balladą „Nigdy o Tobie nie zapomnę", ostatecznie zajęła dopiero 8 miejsce. Została posądzona o plagiat występu Sylwii Grzeszczak.

Paulla kocha eksperymentować ze swoim stylem, ale również fryzurą!

Co dziś robi i jak wygląda? Po pierwsze - Paulla jest blondynką! Forma fryzury została zachowana, ale kolor znacznie się zmienił.

Paulla jest aktywna zawodowo - koncertuje, nagrywa utwory, jest obecna na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 30 tys. fanów! Czy uda jej się wrócić na szczyt?

Jakiś czas temu Paulla zaśpiewała dla Lecha Wałęsy z okazji jego urodzin!