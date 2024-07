Paulla pojawiła się w gronie gwiazd na imprezie inauguracyjnej Fundacji "Narodziny Piękna". Piosenkarka, która w ostatnim czasie rzadko pojawiała się na eventach branżowych, teraz zaśpiewała na scenie i zaskoczyła swoim wyglądem. Paulla przeszła spektakularną metamorfozę. Zobaczcie, jak dziś wygląda piosenkarka, która nagrała przebój "Od dziś"!

Tak dziś wygląda Paulla! Co za przemiana

Paulla u szczytu swojej kariery była w 2008 roku. To wtedy jej hit "Od dziś" można było usłyszeć w niemal każdej rozgłośni radiowej, a pary właśnie do tego przeboju tańczyły swój pierwszy taniec. W 2009 roku podczas Festiwalu Top Trendy Paulla została obsypana nagrodami i nieustannie eksperymentowała ze swoimi fryzurami, ale do niedawna była wierna krótkim fryzurom, ale teraz postanowiła to zmienić.

Paulla właśnie pojawiła się na jednej z imprez branżowych i zaskoczyła rewelacyjną figurą i nową fryzurą. W takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy piosenkarki. Sami zobaczcie! Co za zmiana!

Już jakiś czas temu Paulla zmieniła kolor włosów na blond i pożegnała kruczoczarną fryzurę. Na ostatnim evencie piosenkarka wygląda jednak na zupełnie odmienioną. Czyżby to makijażowe triki i nowy kolor?

Tym razem Paulla postawiła na naturalny odcień blondu i pomarańczową długą suknię z delikatnymi wycięciami w pasie. Rozświetlona cera i nowy look sprawiają, że Paulla wygląda dużo młodziej. Też macie takie wrażenie?

