Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ponownie znaleźli się w centrum uwagi. Choć od ich ślubu minęły niemal dwa miesiące, para nie ustaje w celebracji swojej miłości. Najnowszym tego wyrazem były "warszawskie poprawiny", którymi pochwalili się w mediach społecznościowych. Uroczystość zaślubin prowadzących "Halo tu Polsat" odbyła się w hotelu Drob w Urszulinie, ukliwym miejscu, w otoczeniu lasów i jezior. Tym razem para wybrała stolicę jako miejsce kontynuowania ślubnych celebracji. W sieci zawrzało, a stylizacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego stały się gorącym tematem.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski świętują "warszawskie poprawiny"

Gdy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili światu, że się zaręczyli, fani pary w napięciu oczekiwali aż ich ulubieńcy staną na ślubnym kobiercu. Wielki dzień przyszedł 25 października 2025 roku. Bajkowy ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego niewątpliwie był jednym z największych wydarzeń w polskim show biznesie tego roku. Głośno mówiło się nie tylko o spektakularnych kreacjach panny młodej, plejadzie gwiazd w roli gości, ale również wystawnym weselu.

Teraz, gdy od zaślubin minęły już dwa miesiące, zakochani zaskoczyli wszystkich. W minioną sobotę, 13 grudnia, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali na Instagramie serię romantycznych kadrów, pisząc krótko: "Warszawskie poprawiny".

Katarzyna Cichopek przyciąga wzrok błyszczącą kreacją podczas "warszawskich poprawin"

Podczas "warszawskich poprawin: Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w efektownej, błyszczącej mini sukience z fantazyjnym dekoltem w wyjątkowo twarzowym, szafirowym odcieniu, który pięknie podkreślił karnację gwiazdy "Halo tu Polsat". Kreacja na jedno ramię od razu przykuła uwagę internautów. Dzięki połyskującemu materiałowi i odważnemu krojowi, stylizacja wyróżniała się i podkreślała figurę aktorki. To projekt włoskiej marki Elisabetta Franchi, i kosztuje ok 400 Euro, co po przeliczeniu daje blisko 1,8 tys. złotych.

Sukienka doskonale komponowała się z eleganckimi dodatkami. Katarzyna Cichopek postawiła na duże złote kolczyki oraz sandałki na wysokim obcasie. Stylizacja idealnie wpisywała się w charakter wieczornej imprezy i podkreślała wyjątkowy klimat wydarzenia. Choć to Katarzyna Cichopek skradła show, nie sposób nie zwrócić uwagi na Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarz zaprezentował się w eleganckim garniturze i białej koszuli. Co ciekawe, stylizację uzupełnił sportowymi butami, co nadało całości nowoczesnego sznytu. Para wyglądała na szczęśliwą i zakochaną. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych ukazały ich w świetnym humorze, gotowych do dalszej celebracji wspólnego życia.

Internauci zachwyceni wieczorową kreacją Katarzyny Cichopek

Pod postem ze zdjęciami z "warszawskich poprawin" Katarzyny Chichopek i Macieja Kurzajewskiego posypały się komentarze zachwyconych fanów. Internauci nie szczędzili komplementów, zachwycając się figurą gwiazdy "Halo tu Polsat" oraz doborem kreacji do okazji. Wiele osób zwracało uwagę na klasę, styl i świetne samopoczucie pary.

Przepięknie Pani wygląda, świetna figura i fenomenalne, zgrabne nogi.

Piękna para. Udanej imprezy! - komentują zachwyceni internauci.

Nie brakowało opinii, że aktorka z każdym wystąpieniem podnosi poprzeczkę i udowadnia, że potrafi łączyć modową odwagę z elegancją. Jej stylizacja z poprawin została uznana za jedną z najlepszych w ostatnim czasie.

Zobacz także: