Katarzyna Cichopek pokazała w mediach społecznościowych przygotowania do spotkania świątecznego Polsatu. Wspólnie z mężem - Maciejem Kurzajewskim wybrali się na kolację ze swoimi współpracownikami. Na tę okazję wybrała elegancką, wieczorową stylizację, która przyciągała spojrzenia wszystkich wokół. Zobaczcie, jak się prezentowała.

Katarzyna Cichopek na spotkaniu świątecznym Polsatu

W ostatnim czasie w życiu Katarzyny Cichopek zaszło wiele zmian. Aktorka najpierw przeszła przez głośne rozstanie i rozwód z Marcinem Hakielem, a niedługo później potwierdziła nowy związek z Maciejem Kurzajewskim. Kulminacją tych wydarzeń był ich ślub, który stał się jednym z najgłośniej komentowanych momentów w polskim show-biznesie. Dziś Cichopek cieszy się spokojem i szczęściem u boku dziennikarza, chętnie pokazując w mediach społecznościowych codzienne chwile z ich wspólnego życia.

Równie dobrze wiedzie jej się na polu zawodowym. Od lat pozostaje jedną z kluczowych postaci serialu "M jak miłość", a dodatkowo wraz z mężem prowadzi program "Halo, tu Polsat", tworząc uwielbiany przez widzów duet gospodarzy. Niedawno para pojawiła się na świątecznym spotkaniu stacji, gdzie spędzili czas w gronie współpracowników.

Katarzyna Cichopek zachwyciła stylizacją

Katarzyna Cichopek na świąteczne spotkanie z Polsatem postawiła na kreację rodem z czerwonego dywanu. Wybrała wieczorową suknię w modnym, ciemnobrązowym odcieniu. Model zachwycał dopasowanym krojem, długimi rękawami, półgolfem i wyraźnie zaznaczonymi ramionami. Marszczenia zebrane w supeł przy talii podkreślały figurę, a rozcięcie u dołu dodawało lekkości i subtelnie eksponowało nogi - to elegancja w nowoczesnym stylu.

Stylizację uzupełniły szpilki z biżuteryjnym akcentem oraz złote, oryginalne kolczyki. Cichopek pokazała, że na mniej formalnych wydarzeniach również można wyglądać szykownie - w takim wydaniu spokojnie mogłaby poprowadzić galę. Zobaczcie koniecznie, jak się prezentowała.

Zobacz także:

Katarzyna Cichopek w zachwycającej kreacji fot. Instagram @katarzynacichopek