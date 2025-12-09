Na oficjalnym Instagramie „halo tu Polsat” opublikowano krótkie nagrania przedstawiające świąteczne bombki z podobiznami prowadzących. Ozdoby, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, natychmiast przykuły uwagę internautów.

"Kurzopkobombki" zachwycił fanów

Wśród pokazanych bombek znalazły się te z wizerunkami m.in. Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Aleksandry Filipek i Aleksandra Sikory, Ewy Wachowicz i Krzysztofa Ibisza, Agnieszki Hyży i Macieja Rocka oraz Pauliny Sykut-Jeżyny i Tomasza Wolnego. Jednak to duet Cichopek-Kurzajewski zdobył największą popularność. Internauci nazwali ich ozdoby „kurzopkobombkami”.

Którą bombkę powiesilibyście na swojej choince? - czytamy na instagramowym profilu 'halo tu Polsat'.

Post prezentujący bombki wzbudził lawinę entuzjastycznych reakcji w komentarzach. Internauci byli pod wrażeniem jakości odwzorowania twarzy celebrytów i zgodnie przyznali, że ozdoby były zaskakująco realistyczne. Pod zdjęciem na Instagramie pojawiły się wpisy:

Zamawiam wszystkie bombki.

Naturalnie piękne.

Ale bym chciał na choince te kurzopkobombki.

Kasia i Maciej wyglądają najlepiej - pisali fani.

Niektórzy zasugerowali nawet, że bombki z celebrytami mogłyby trafić do sprzedaży i z miejsca stałyby się świątecznym hitem. Wygląda na to, że Polsat nie tylko wpisał się w świąteczny klimat, ale też przypadkiem stworzył potencjalny gadżet kolekcjonerski.

