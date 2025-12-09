"Kurzopkobombki" z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim hitem w sieci. "Naturalnie piękne"
Polsat zaskoczył widzów śniadaniówki „halo tu Polsat”! W sieci pojawiły się bombki świąteczne z podobiznami prowadzących, a największe emocje wzbudziły wizerunki Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Internauci nie mogą uwierzyć, jak dobrze ich odwzorowano!
Na oficjalnym Instagramie „halo tu Polsat” opublikowano krótkie nagrania przedstawiające świąteczne bombki z podobiznami prowadzących. Ozdoby, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, natychmiast przykuły uwagę internautów.
"Kurzopkobombki" zachwycił fanów
Wśród pokazanych bombek znalazły się te z wizerunkami m.in. Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Aleksandry Filipek i Aleksandra Sikory, Ewy Wachowicz i Krzysztofa Ibisza, Agnieszki Hyży i Macieja Rocka oraz Pauliny Sykut-Jeżyny i Tomasza Wolnego. Jednak to duet Cichopek-Kurzajewski zdobył największą popularność. Internauci nazwali ich ozdoby „kurzopkobombkami”.
Którą bombkę powiesilibyście na swojej choince?
Post prezentujący bombki wzbudził lawinę entuzjastycznych reakcji w komentarzach. Internauci byli pod wrażeniem jakości odwzorowania twarzy celebrytów i zgodnie przyznali, że ozdoby były zaskakująco realistyczne. Pod zdjęciem na Instagramie pojawiły się wpisy:
Zamawiam wszystkie bombki.
Naturalnie piękne.
Ale bym chciał na choince te kurzopkobombki.
Kasia i Maciej wyglądają najlepiej
Niektórzy zasugerowali nawet, że bombki z celebrytami mogłyby trafić do sprzedaży i z miejsca stałyby się świątecznym hitem. Wygląda na to, że Polsat nie tylko wpisał się w świąteczny klimat, ale też przypadkiem stworzył potencjalny gadżet kolekcjonerski.
