Meghan Markle budzi ogromne emocje od momentu, gdy została narzeczoną księcia Harry'ego. Początkowo jednak mówiło się o niej wyłącznie w pozytywnym kontekście. To zmieniło się, gdy Meghan i Harry powiedzieli sobie "tak" i aktorka stała się członkiem rodziny królewskiej.

O żonie księcia Harry'ego zostało już powiedziane prawie wszystko. Nie jest tajemnicą, że budzi postrach służby, skłóciła pół królewskiej rodziny ze sobą, a do tego nieustannie zalicza wpadki, łamiąc protokół. Do tej pory książę Harry przymykał na to oko, jednak na najnowszą wiadomość nie może zostać obojętny.

Książę Harry poznał prawdę o Meghan Markle

Zagraniczne media donoszą, że książę Harry dowiedział się, co o Meghan Markle sądzi... jego nieżyjąca matka księżna Diana! Brzmi nieprawdopodobnie, ale już wyjaśniamy - otóż za życia księżna Diana korzystała z pomocy medium. Teraz natomiast kobieta, która z nią wtedy współpracowała, ponoć skontaktowała się z duszą Diany. Księżna kazała ostrzec jej syna przed Meghan Markle!

Jasnowidzka namawiała Harry’ego, by zachował ostrożność wobec Meghan i ufał swoim instynktom, zwłaszcza jeśli chodzi o naprawę jego relacji z bratem - informują zagraniczne media.

Podobno te doniesienia wstrząsnęły księciem Harrym. Myślicie, że weźmie sobie słowa medium do serca?

Meghan Markle na przełomie marca i kwietnia urodzi swoje pierwsze dziecko

Aktorka wycofała się już z życia publicznego

