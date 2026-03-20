Doda gorzko o szansach Szemplińskiej na Eurowizji. Nagle wspomniała Steczkowskiej
Doda jst fanką Eurowizji i co roku kibicuje polskiej reprezentacji na międzynarodowej arenie. Bacznie obserwująca konkurs artystka zdradziła, jak ocenia szanse tegorocznej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej. Doda nie wróży młodej wokalistce wielkiego sukcesu. Nie uwierzycie, co powiedziała Doda.
Doda to jedna z najbardziej barwnych artystek polskiej sceny muzycznej. Znana jest z zawsze dopracowanych i spektakularnie zaplanowanych show. Choć grono fanów od lat stawia ją za wzór dla polskich artystów, którzy próbują swoich sił w Eurowizji, sama nigdy nie zdecydowała się na udział w konkursie. Teraz w mocnych słowach podsumowała szanse Alicji Szemplińskiej w międzynarodowym konkursie.
Doda szczerze o piosence Alicji Szemplińskiej na Eurowizji
Doda otwarcie przyznaje, że jest wielbicielką Eurowizji. Jej fani niemalże co roku mogli liczyć na jej relację z wydarzenia, które chętnie oglądała, recenzując kolejne utwory oraz występy artystów. Teraz w wywiadzie dla Pomponika piosenkarka otwarcie przyznała, że w tym roku nie wróży Polsce sukcesu.
Nie sądzę, żebyśmy byli w pierwszej dwudziestce
Doda uzasadniła swoją gorzką opinię nawiązując do utworu "Pray", z którym Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie już w maju po wygraniu polskich preselekcji do Eurowizji 2026.
Nie jest wpadający w ucho, nie jest taki nośny, nie jest piosenką, która jest łatwa do powtórzenia
Nie zabrakło jednak słów wsparcia pokierowanych do Alicji Szemplińskiej, z którą Dodę łączy nie tylko ten sam zawód, lecz także rodzinne miasto Ciechanów.
I tak bardzo trzymam kciuki za Polskę i za Alicję, bo pochodzi z mojego miasta, jest bardzo utalentowaną osobą. Ma rewelacyjną barwę, to niesamowita wokalistka
Piosenkarka nie stroniła też od przywołania w rozmowie Justyny Steczkowskiej, która z konkursem związana była już dwukrotnie.
Doda o występie Justyny Steczkowskiej na Eurowizji
Doda, udzielając komentarza na temat potencjału piosenki "Pray" na tegorocznej Eurowizji, nawiązała również do Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała Polskę w międzynarodowym konkursie rok temu z piosenką "Gaja". Mimo wielkich nadziei związanych ze spektakularnym występem wokalistki w mrocznym, słowiańskim klimacie, ostatecznie zajęła ona 14 miejsce. Doda wskazała, co było przyczyną, że Staczkowska nie zajęła wyższego miejsca.
To jest trochę niestety case Justyny, która miała perfekcyjny show, a jednak piosenka naprawdę była ciężka do powtórzenia dla widzów, którzy usłyszeli ją przez trzy minuty
Co myślicie o piosence "Pray" Alicji Szemplińskiej, z którą będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji?
