Doda to jedna z najbardziej barwnych artystek polskiej sceny muzycznej. Znana jest z zawsze dopracowanych i spektakularnie zaplanowanych show. Choć grono fanów od lat stawia ją za wzór dla polskich artystów, którzy próbują swoich sił w Eurowizji, sama nigdy nie zdecydowała się na udział w konkursie. Teraz w mocnych słowach podsumowała szanse Alicji Szemplińskiej w międzynarodowym konkursie.

Doda szczerze o piosence Alicji Szemplińskiej na Eurowizji

Doda otwarcie przyznaje, że jest wielbicielką Eurowizji. Jej fani niemalże co roku mogli liczyć na jej relację z wydarzenia, które chętnie oglądała, recenzując kolejne utwory oraz występy artystów. Teraz w wywiadzie dla Pomponika piosenkarka otwarcie przyznała, że w tym roku nie wróży Polsce sukcesu.

Nie sądzę, żebyśmy byli w pierwszej dwudziestce przyznała Doda.

Doda uzasadniła swoją gorzką opinię nawiązując do utworu "Pray", z którym Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie już w maju po wygraniu polskich preselekcji do Eurowizji 2026.

Nie jest wpadający w ucho, nie jest taki nośny, nie jest piosenką, która jest łatwa do powtórzenia zrecenzowała artystka.

Nie zabrakło jednak słów wsparcia pokierowanych do Alicji Szemplińskiej, z którą Dodę łączy nie tylko ten sam zawód, lecz także rodzinne miasto Ciechanów.

I tak bardzo trzymam kciuki za Polskę i za Alicję, bo pochodzi z mojego miasta, jest bardzo utalentowaną osobą. Ma rewelacyjną barwę, to niesamowita wokalistka przekazała Doda.

Piosenkarka nie stroniła też od przywołania w rozmowie Justyny Steczkowskiej, która z konkursem związana była już dwukrotnie.

Doda o występie Justyny Steczkowskiej na Eurowizji

Doda, udzielając komentarza na temat potencjału piosenki "Pray" na tegorocznej Eurowizji, nawiązała również do Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała Polskę w międzynarodowym konkursie rok temu z piosenką "Gaja". Mimo wielkich nadziei związanych ze spektakularnym występem wokalistki w mrocznym, słowiańskim klimacie, ostatecznie zajęła ona 14 miejsce. Doda wskazała, co było przyczyną, że Staczkowska nie zajęła wyższego miejsca.

To jest trochę niestety case Justyny, która miała perfekcyjny show, a jednak piosenka naprawdę była ciężka do powtórzenia dla widzów, którzy usłyszeli ją przez trzy minuty skomentowała Doda.

Co myślicie o piosence "Pray" Alicji Szemplińskiej, z którą będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji?

Zobacz także: