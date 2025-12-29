Parę dni temu w mediach społecznościowych pojawił się wpis Bogdana Trojanka (cenionego muzyka romskiego) z którego wynika, że młoda gwiazda sceny muzycznej miała wyjść za mąż. Jak twierdzi autor relacji, artystka zawarła związek małżeński z jego wnukiem Giovannim, a ceremonia miała odbyć się zgodnie z romskimi obyczajami. Mimo że ceremonia nie miała charakteru cywilnego ani kościelnego, a sama Viki nie odniosła się do sprawy jednoznacznie, zainteresowanie osobą Giovaniego wzrosło błyskawicznie.

Kim jest Giovani Trojanek?

Giovani Trojanek to młody mężczyzna pochodzący z romskiej rodziny o artystycznych korzeniach. Jest wnukiem Bogdana Trojanka - cenionego romskiego muzyka, kompozytora i lidera zespołu Terne Roma. Rodzina Trojanków od lat obecna jest na scenie muzycznej i aktywnie uczestniczy w życiu społeczności romskiej. Giovani Trojanek ma około 19 lat. Jego wiek zbliżony jest do wieku Viki Gabor, która niedawno świętowała swoje 18. urodziny.

Nie wiadomo dokładnie, czym zajmuje się Giovani na co dzień, jednak z racji rodzinnych powiązań można przypuszczać, że również może mieć związek z muzyką i romską kulturą. Jego dziadek od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów romskich w Polsce.

Jak długo Giovani Trojanek zna się z Viki Gabor?

Choć brak oficjalnych informacji na temat daty, w której Giovani i Viki się poznali, wiadomo, że ich rodziny utrzymywały kontakt od dłuższego czasu. Rodzina Trojanków i rodzina Gaborów znane są w społeczności romskiej, co sugeruje, że ich drogi mogły się krzyżować już wcześniej podczas spotkań, uroczystości lub wydarzeń kulturalnych. W sieci można znaleźć wzmianki o wspólnych zdjęciach, odwiedzinach i relacjach między rodzicami Viki a Bogdanem Trojankiem. Wszystko to wskazuje, że znajomość między Giovanim a Viki mogła rozwijać się na tle bliskich relacji rodzinnych.

Rodziny Viki i jej przyszłego męża miały ze sobą kontakt na długo przed zaręczynami. Jak wynika z wpisów Bogdana Trojanka, już w kwietniu 2024 roku w jego domu pojawiła się wówczas 16-letnia artystka wraz z rodzicami - Eweliną i Dariuszem Gaborami. Spotkanie nie miało wyłącznie towarzyskiego charakteru: gospodarz podkreślał, że rozmowy dotyczyły ambitnych wizji i planów wybiegających daleko w przyszłość.

Dzisiaj miałem przyjemność gościć w moim domu rodziców naszej wspaniałej artystki Viki Gabor. Nie odbyło się bez cygańskich potraw, była kura, rosół i wspaniałe plany na przyszłość - napisał Trojanek na Instagramie.

Mimo to nie podano jednoznacznie, od ilu lat się znają ani jak długo trwa ich relacja. To pozostaje tajemnicą - tak samo jak wiele innych aspektów życia prywatnego młodej wokalistki.

