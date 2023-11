Z "Mam talent" do Sejmu — kariera Szymona Hołowni to ciekawe zjawisko. Kiedyś prowadzący programy rozrywkowe, talk-show oraz publicysta, dzisiaj marszałek Sejmu. Dziennikarz z pewnością odegrał dużą rolę w skoku popularności obrad sejmowych na YouTube. Posiedzenia trafiają na kartę "Na czasie" - co wcześniej nie miało miejsca — i zbierają po kilkaset tysięcy wyświetleń. Konto Sejm RP ma już ponad 125 tysięcy subskrybentów na platformie. Nic dziwnego, że internauci starają się wyszukać jak najwięcej informacji na temat dawnego partnera programowego Marcina Prokopa. Mamy dla was świetną ciekawostkę.

Szymon Hołownia grał zamordowanego licealistę w filmie

Powoli możemy zacząć się zastanawiać, ile żyć ma Szymon Hołownia? Dziennikarz, prezenter, publicysta, dzisiaj — lider partii Polska 2050 oraz marszałek Sejmu. Okazuje się, że wyrastający na gwiazdora obecnej sceny politycznej działacz w przeszłości myślał także o karierze aktora. Niewiele osób wie, że kiedyś zagrał nawet w etiudzie filmowej.

Internauci mogą obejrzeć Szymona Hołownię w dziele "Człowiek z cienia", które zostało zrealizowane w Klubie Filmowym "Projektor" w Białymstoku. W etiudzie z 1994 roku polityk wcielił się w rolę porwanego i zamordowanego licealisty Bohdana Piaseckiego. Produkcja traktuje o prawdziwej zbrodni z 1957 roku.

Jak wszyscy wiemy, ostatecznie Szymon Hołownia aktorem nie został. Dzisiaj jednak i tak jest w centrum uwagi. Oceniają go zarówno starzy znajomi ze świata show-biznesu, jak i postaci ze środowiska politycznego. Możemy być pewni, że dawny prowadzący "Mam talent" jeszcze wielokrotnie będzie pojawiał się w popularnych nagraniach.

