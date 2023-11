Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories poruszyła bardzo ważny temat. Trenerka zwróciła uwagę na to, co wydarzyło się dziś w Polsce. Dokładnie 22 listopada w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego o refundacji in vitro. Podczas posiedzenia głos zabrała m.in. Małgorzata Rozenek, ambasadorka projektu "Tak dla in vitro". Teraz wydarzenia w polskiej polityce skomentowała Anna Lewandowska!

Anna Lewandowska komentuje wydarzenia polityczne w Polsce

Anna Lewandowska należy do grona gwiazd, które raczej nie komentują wydarzeń politycznych i unikają tematów z nimi związanych. Tym razem jednak żona Roberta Lewandowskiego zrobiła wyjątek i zabrała głos w bardzo ważnej sprawie. Trenerka zareagowała na wydarzenia w polskim Sejmie, w którym odbyło się dziś czytanie projektu obywatelskiego o refundacji in vitro. Wiemy już, że Konfederacja chce odrzucić projekt, a głosowanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Jak zamieszanie wokół in vitro komentuje Anna Lewandowska? Jest stanowczy wpis trenerki!

Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów i poinformowała, co dziś działo się w Sejmie.

Dziś w Sejmie był ważny dzień! Odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o finansowaniu in vitro, na który czeka wiele osób. To szansa dla ponad 1,5 mln par i rodzin na spełnienie swojego największego marzenia o dziecku. WHO, które niepłodność uznało za chorobę cywilizacyjną, twierdzi, że ten problem będzie dotykał coraz więcej osób zaczęła swój wpis.

Trenerka zwróciła się do internautów z ważnym apelem.

Nie pozwólmy, aby polityczne emocje, kwestie finansowe i brak dostępu do odpowiednich lekarzy przekreślały nadzieję na bycie kochającym rodzicem napisała trenerka.

Wy również śledzicie wydarzenia w Sejmie? Myślicie, że w Polsce in vitro będzie finansowane przez państwo?