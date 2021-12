Szymon Hołownia drugi raz zostanie ojcem. Jego żona, Urszula, jest już w dziewiątym miesiącu ciąży!

Szymon Hołownia na swoim Instagramie opublikował zdjęcie z żoną, Urszulą Brzezińską-Hołownią, składając życzenia bożonarodzeniowe oraz zdradził swoje plany na najbliższe pół roku. To wyjątkowa fotografia, ponieważ do tej pory kandydat na prezydenta bardzo rzadko dzielił się swoim życiem prywatnym. Zobacz także: Kim jest żona Szymona Hołowni? Czy to ona będzie Pierwszą Damą? Zobaczcie! Szymon Hołownia z żoną Szymon Hołownia w grudniu ogłosił swój start w kampanii prezydenckiej w 2020 r. W związku z tym media coraz bardziej interesują się jego rodziną, o której do tej pory niewiele mówił, chcąc zachować prywatność. Z okazji świąt dziennikarz złożył życzenia świąteczne Polakom przy okazji publikując zdjęcie z małżonką, Urszulą Brzezińską-Hołownią. Na początku nawiązał do nadchodzących wyborów, podkreślając, że to będzie intensywny okres nie tylko dla niego, ale również dla całej jego rodziny: Przed nami, przed moją rodziną trudne (najtrudniejsze chyba), ale ważne i - wierzę - piękne pół roku. Nabieramy więc sił. Następnie zwrócił się do internautów, składając im świąteczne życzenia: Tym, którzy będą mogli cieszyć się w te Święta obecnością bliskich, z całego serca, całą rodziną Hołowniów życzymy by zatankowali w te dni „pod korek” światła, siły, nadziei. Kandydat na prezydenta nie zapomniał również o tych, którzy w te święta czują się samotni: Tym, dla których Święta to czas w którym czują, że dla nich też „nie ma miejsca w gospodzie” - by uwierzyli że są światu potrzebni jak tlen, i żeby nam wystarczyło dziś (i zawsze) uważności, aby ich dziś dostrzec i mocno przytulić. W ogóle - niech te Święta...