Izabela Trojanowska wspiera Jacka Borkowskiego i zapewnia, że aktor jest wspaniałym ojcem. Gwiazda zabrała głos w kontrowersyjnej i bardzo smutnej sprawie swojego kolegi z serialu "Klan". Okazało się bowiem, że rodzina zmarłej żony Jacka Borkowskiego zamierza walczyć o prawa do opieki nad dziećmi aktora. Izabela Trojanowska na łamach Super Expressu zapewnia, że Borkowski jest wspaniałym ojcem i apeluje, aby nie odbierać mu 12-letniej Madzi i 14-letniego Jacka.

Wspieram Jacka całym sercem. Jacek jest świetnym ojcem. Nic mi nie wiadomo, żeby miał jakiś problem z używkami. Jest pracowitym i troskliwym tatusiem. Nie zabierajcie Jackowi Borkowskiemu dzieci! - apeluje Izabela Trojanowska. Jak zabierałam swoją córkę Roksankę na plan "Klanu", gdy miała sześć lat, to on z wielką przyjemnością, w czasie jak ja byłam na planie zdjęciowym, zajmował się nią. Pamiętam, jak ze sreberka po czekoladzie robił takie kuleczki i rzucali je sobie. Roksana się cieszyła. Jacek ma podejście do dzieci, kocha dzieci.

Wygląda więc na to, że Jacek Borkowski może liczyć na wsparcie kolegów ze świata show-biznesu. Miejmy nadzieję, że trudna sytuacja rodzinna aktorka jak najszybciej się wyjaśni. Trzymamy kciuki!