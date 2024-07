Open`er Festival 2015 przyciąga co roku sporo gwiazd. Ale tegoroczna, już trzynasta, edycja Open`era jest pod tym względem wyjątkowa.

Reklama

Do Trójmiasta przyjechała Anja Rubik, która bawi się na koncertach z gronem przyjaciół. W tym siostrą Zosią Komasą, znaną stylistką. Honorata Skarbek wygląda mega seksownie, jakby sama miała zaraz wyjść na scenę. Kuba Wojewódzki razem z Renatą Kaczoruk spędzają nad polskim morzem wakacje, a na festiwalu są co roku.



Agnieszka Szulim bawi się w towarzystwie swojego ukochanego Piotra Woźniaka-Staraka oraz Nergala.



Maffashion czas między koncertami spędza na plaży albo w czułych objęciach z chłopakiem :). A gdy Kinga Rusin z młodszą córką Igą Lis kibicują na Wimbledonie (Czytaj także: Kinga Rusina i Iga Lis bawią się na Wimbledonie), to Pola Lis bawi się na koncertach.

Zobacz polskie gwiazdy na Open`er Festival 2015



#opener2015 A photo posted by Agnieszka Szulim (@aganajezykach) on Jul 1, 2015 at 2:52pm PDT

#opener2015#openerfestival ???????????? A photo posted by Pola Lis (@polciaxx) on Jul 2, 2015 at 10:04am PDT

Reklama

3

#opener ???? #nofilter fot @wujaszekliestyle A photo posted by Juliett K. (@maffashion_official) on Jul 1, 2015 at 12:05pm PDT

My festival companion #opener2015 #25Magazine A photo posted by Anja Rubik (@anja_rubik) on Jul 2, 2015 at 10:03am PDT

Enjoying #opener2015 A photo posted by Anja Rubik (@anja_rubik) on Jul 2, 2015 at 11:36am PDT

#opener A photo posted by Honorata Skarbek (@honkabiedronka) on Jul 3, 2015 at 3:29am PDT

#faithless#od#zmierzchu#do#switu A photo posted by Kuba Wojewodzki (@kuba_wojewodzki_official) on Jul 2, 2015 at 6:43pm PDT