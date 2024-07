Edyta Górniak podczas programu The Voice of Poland daje z siebie wszystko. Jest przede wszystkim bardzo merytoryczna, dba o rozwój uczestników, ale pozwala sobie też na emocjonalne reakcje. Przypomnijmy: Górniak przeklina na wizji: Było za***iscie!

Reklama

Dziś transmitowany był szósty odcinek show i po raz pierwszy rozegrano tzw. "bitwy", w których rywalizowały pary wokalistów. Najwięcej emocji wzbudziła bitwa Mai Lasoty i Marty Maksimiuk z drużyny Górniak właśnie. Dziewczyny zaśpiewały utwór "I'll Be There" Michaela Jacksona, czym doprowadziły swoją trenerkę do łez. Edyta długo nie mogła zdecydować, którą wokalistkę wybrać, ale wybór padł ostatecznie na Maję.

Oglądaliście dzisiejszy odcinek The Voice of Poland? Czyj występ podobał wam się najbardziej?

Zobacz: Górniak dała czadu w The Voice. Tańczyła boso z uczestniczką

Zobacz także

Reklama

Edyta Górniak podczas gali Fashion Magazine 2013: