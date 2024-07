Kasia Moś przeszła do finału konkursu Eurowizji 2017. 13 maja o 21.00 cała Polska będzie trzymać kciuki za polską reprezentantkę i jej piosenkę „Flashlight”. Już teraz gorąco kibicuje Moś Michał Szpak, który po tym jak Kasia dostała się do finału Eurowizji, napisał miłe słowa i życzył jej jak najwyższego miejsca. Co napisał Michał na swoim Instagramie i Facebooku?

michal_szpakofficial@kasiamos_official SZYBUJ JAK NAJWYŻEJ !

Trzymam kciuki wiem że sobie poradzisz, bądź muzyką ✊?

#eurovision #kasiamos #jestemztoba?￰ - czytamy na mediach społecznosciowych Michała Szpaka.

To bardzo miłe słowa wsparcia i uznania dla Kasi Moś od naszego zeszłorocznego reprezentanta.

Dzisiaj w czwartek 11 maja o 21.00 w TVP1 startuje drugi półfinał Eurowizji. Komu zatem kibicuje nasza Kasia Moś? Z kim chce się zmierzyć w finale?

Jak się dowiedzieliśmy Kasia trzyma kciuki za Bułgarię i Maltę.

Maltę reprezentuje - Claudia Faniello z piosenką "Breathlessly". Posłuchajcie.

Bułgarię reprezentuje - Kristian Kostov z piosenką - "Beautiful Mess". Posłuchajcie.

Podobają Wam się bardziej niż piosenka Kasi Moś?

Michał Szpak od samego początku bardzo wspiera Kasię Moś na Eurowizji!