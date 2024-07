Wczorajszy 1. półfinał konkursu Eurowizji, w który wystąpiła nasza reprezentantka Kasia Moś, oglądało ponad 2,7 mln widzów w TVP1 i TVP Polonia. Kasia Moś głosami widzów w Europie przeszła do finału 62. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Piosenka „Flashlight” podbiła serca jury i europejskiej widowni. Reprezentantka Polski wystąpi 13 maja (sobota) w Kijowie w koncercie finałowym Eurowizji 2017.

Pierwszy półfinał z udziałem zjawiskowej Kasi Moś zobaczyło 9 maja w Jedynce ponad 2,7 mln widzów (13,2% udz.), a w TVP Polonia ponad 113 tys. (0,9% udz.).

Kasia Moś czy Michał Szpak - kto przyciągnął więcej widzów?

A jak rok temu poszło Michałowi Szpakowi w drugim półfinale konkursu Eurowizji? Dla porównania jego występ i cały koncert śledziło w TVP1 i TVP Polonia średnio 3,84 mln widzów. Czyli o milion więcej niż ten z Kasią Moś. Ale trzeba podkreślić, że drugi półfinał był w czwartek i nie miał konkurencji na innych kanałach, jak "M jak miłość" w TVP czy finał "Agenta" w TVN, które emitowane były w tym samym czasie, co występ Kasi Moś.

Ciekawe ile osób będzie śledzić finał konkursu z Kasią Moś w sobotę 13 maja o 21.00.

Spośród 18 wykonawców do niedzielnego koncertu zakwalifikowali się też artyści z Mołdawii (SunStroke Project „Hey Mamma!”), Grecji (Demy „This Is Love”), Szwecji (Robin Bengtsson „I Can't Go On”), Australii (Isaiah Firebrace „Don't Come Easy”), Azerbejdżanu (Dihaj „Sceletons”), Portugalii (Salvador Sobral „Amar Pelos Dois”), Armenii (Arcwik „Fly with Me”), Cypru (Hovig „Gravity”) i Belgii (Blanche „City Lights”).

W drugim półfinale 11 maja (czwartek) wystąpią reprezentanci Serbii (Tijana Bogićević „In Too Deep”), Austrii (Nathan Trent „Running in Air”), Macedonii (Jana Burćeska „Dance Alone”), Malty (Claudia Faniello „Breathlessly”), Rumunii (Ilinca feat. Alex Florea „Yodel It!”), Holandii (OG3NE „Lights And Shadows”), Węgier (Joci Papai „Origo”), Danii (Anja Nissen „Where I Am”), Irlandii (Brendan Murray „Dying to Try”), San Marino (Valentina Monetta i Jimmie Wilson „Spirit of the Night”), Chorwacji (Jacques Houdek „My Friend”), Norwegii (JOWST „Grab the Moment”), Szwajcarii (Timebelle „Apollo”), Białorusi (Naviband „Historyja majho zyccia”), Bułgarii (Krisitan Kostow „Beautiful Mess”), Litwy (Fusedmarc „Rain of Revolution”), Estonii (Koit Toome i Laura „Verona”) oraz Izraela (IMRI „I Feel Alive”). Wielki finał 13 maja (sobota) pokażą o godz. 21.00 TVP1 i TVP Polonia.

Komentatorem wszystkich koncertów 62. Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie jest Artur Orzech.

Przypominamy:

II półfinał – 11 maja (czwartek) o godz. 21:00 w TVP1 i TVP Polonia,

12 maja (piątek) o godz. 20:20 w TVP Rozrywka.

Finał – 13 maja (sobota) o godz. 21:00 w TVP1 i TVP Polonia,

14 maja (niedziela) o godz. 14:55 w TVP HD oraz o godz. 20:40 w TVP Rozrywka.

Kasia Moś i jej piosenka bardzo spodobała się w Europie.

Andres Putting

Michał Szpak podbił serca swoją piosenką na Eurowizji 2016.