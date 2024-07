Znana z przeboju "Here with me" promującego serial "Roswell", brytyjska piosenkarka Dido w lipcu została mamą. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że gwiazda ukrywała poród przed mediami i znajomymi aż do Świąt Bożego Narodzenia. Powodem takiej decyzji była troska o dobro pociechy.



40-letnia wokalistka bardzo poważnie podchodzi do tematu życia osobistego i niechętnie o nim opowiada w wywiadach. Dido nie chciała żeby zaraz po porodzie jej syn trafił na okładki kolorowych magazynów, a paparazzi zaglądali do okien kiedy dziecko śpi. Po publikacji dailymail.co.uk trafnie sugerującej poród, piosenkarka przerwała milczenie i ogłosiła światu dobrą wiadomość.



Dido nazwała synka imieniem Stanley. Co ciekawe, na międzynarodowym rynku zadebiutowała piosenką nagraną z Eminemem, której tytułowy bohater to właśnie "Stan". Czyżby piosenkarka miała słabość do tego imienia?

