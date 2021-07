Szczęśliwi Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek załatwiają sprawy na mieście. Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych par polskiego show biznesu. Małżeństwo pomimo niesłabnącej sławy i wielu sukcesów zawodowych, nie zamierza jednak spocząć na laurach, dlatego co chwilę dowiadujemy się o ich nowych projektach. Wygląda na to, że para również i tym razem załatwiała jakieś kolejne sprawy zawodowe, a paparazzi ich na tym przyłapali. Jak wyglądali? Zobaczcie sami.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pełni uśmiechu spacerują ulicami Warszawy

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają mnóstwo obowiązków na głowie. Para nie zwalnia tempa nawet na moment, dlatego wciąż dowiadujemy się o ich kolejnych przedsięwzięciach, w które się angażują. Na szczęście małżeństwo wie, jak zachować balans pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a odpoczynkiem z rodziną, dlatego ostatnio przemierzali Szwecję kamperem, razem z dziećmi i psami, a niedawno byli również na wyjeździe tylko we dwoje w słonecznej Italii. Po powrocie z wakacji para jednak co chwilę załatwia coś w centrum Warszawy, a paparazzi chętnie śledzą ich poczynania. Zobaczcie, co tym razem uchwycili fotoreporterzy!

Tego dnia Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan byli bardzo eleganccy. Mąż gwiazdy wybrał granatowy garnitur typu slim, który założył na bladoróżową koszulę. Z kolei jego żona postawiła na przepiękna obcisłą, białą sukienkę, do której dopasowała klapki w tym samym kolorze oraz hitową torebkę, która kosztuje niemało, bo ok. 4000 złotych!

Torebka Małgorzaty Rozenek to absolutny hit tego sezonu - jest to model Burberry Graphic Canvas and Leather Louise Bag, jednak jak już wspomnieliśmy, nie należy do najtańszych. Gwiazda jednak uwielbia luksusowe i modne dodatki, dlatego wybór tego pięknego modelu w ogóle nie dziwi. Taka torebka doskonale sprawdzi się zarówno do casualowych, jak i eleganckich stylizacji.

Wygląda na to, że wszystkie sprawy udało się szybko załatwić i dzień był naprawdę przyjemny, bo Małgorzata Rozenek była w fantastycznym nastroju! Paparazzi udało się uchwycić na zdjęciach tryskającą energią i uśmiechem gwiazdę.

Po załatwieniu wszystkich spraw, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wsiedli do swojego luksusowego BMW. Oczywiście życzymy małżeństwu wszystkiego dobrego!