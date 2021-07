Małgorzata Rozenek w białych klapkach na spacerze z synem. Henio stawia pierwsze kroki w parku! 

Małgorzata Rozenek zawsze wygląda stylowo, nawet podczas spaceru z synkiem. Gwiazda "Projekt Lady" skorzystała z pięknej pogody i wybrała się na spacer połączony z zakupami i oczywiście zabrała ze sobą Henia. Na uwagę zasługuje stylizacja celebrytki, która tym razem postawiła na total look w białym kolorze. Gwiazda TVN jest w doskonałej formie. Zobaczcie sami! Małgorzata Rozenek na zakupach z Heniem! Małgorzata Rozenek w czerwcu po raz trzeci została mamą i od tego czasu Henryk na stałe zagościł na instagramowym koncie swojej mamy, stając się najpopularniejszym dzieckiem w show biznesie . Tym razem jednak gwiazda została przyłapana przez paparazzi i jej fani mogą skonfrontować rzeczywisty look celebrytki ze zdjęciami, które na co dzień widzą na Instagramie. W przypadku Małgorzaty Rozenek nie znajdziemy zbyt wielu różnic, bo zawsze wygląda doskonale. Tworząc codzienny look prowadząca "Projekt Lady" postawiła na wygodę i wybrała białą bluzę, spodenki i sneakersy w tym samym kolorze. Oczywiście nie sposób nie zwrócić uwagi na dużą torbę Louis Vuitton i stylowy wózek, który kosztuje ok. 5,5 tys. złotych. To projekt marki Emmaljunga model Mondial de Luxe z pasującą do niego białą torbą. Tylko spójrzcie każdy element stylizacji pasuje do siebie idealnie! Zobacz także: Moda na jesień 2020: Małgorzata Rozenek w holograficznej kurtce za 590 zł. W Sinsay znajdziesz podobną za niecałe 80 zł Gwiazda w ciepły jesienny dzień postawiła na jasną stylizację. Wózek idealnie pasował do zestawu Małgorzaty Rozenek-Majdan.