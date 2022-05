Beata Kozidrak została babcią. Znamy płeć i imię dziecka

To córka jednej z największych polskich gwiazd piosenki. Której? ZOBACZ ZDJĘCIA

Kiedy Agata Pietras pojawiła się na pokazie Agnieszki Maciejak , wszyscy zastanawiali się kim jest! Zaraz obok niej stanęła jej mama, czyli jedna z największych gwiazd w Polsce - Beata Kozidrak ! Fotoreporterzy nie dawali gwiazdom spokoju ! Jak wygląda córka Beaty Kozidrak - Agata Pietras? Agata od kilku miesięcy zajmuje się modą. Ma nawet własną markę o nazwie Modlishka (uwaga, ceny są zaskakujące!). Nie mogło więc zabraknąć jej na pokazie Agnieszki Maciejak. Pietras postawiła na czarną sukienkę z głębokim dekoltem i masywne botki. Czy córka Beaty Kozidrak osiągnie sukces w branży modowej? Z takim wsparciem - nie ma innej opcji! Zobacz także: Córka Beaty Kozidrak wystąpi w You Can Dance?! Agata Pietras - podoba bardziej do taty Andrzeja Pietrasa czy mamy Beaty?: Agata z mamą w 2007 roku: Rodzice Beaty - Andrzej Pietras i Beata Kozidrak: