Wygląd Małgorzaty Rozenek zmieniał się na przestrzeni lat, jednak, jak zauważają fani, te przemiany nigdy nie były tak spektakularne, jak teraz. Prezenterka nie ukrywa, że te przemiany były efektem korzystania z medycyny estetycznej. Co dokładnie poprawiła w swoim wyglądzie Małgorzata Rozenek i jak odbiera komentarze na ten temat?

Małgorzata Rozenek niezmiennie budzi zainteresowanie mediów i fanów, jednak w ostatnim czasie było ono jeszcze bardziej zintensyfikowane. Dlaczego? Wszystko za sprawą nowego wyglądu 46-latki, która co rusz pokazuje się w nieco odmienionej wersji. Zobaczcie, co sama prezenterka mówi o komentarzach na ten temat. Ma to tego spory dystans:

Mam wrażenie, że wszyscy tym moim wyglądem przejmują się bardziej niż ja. To, co robisz wokół wyglądu jest kluczowe w momencie, w którym myślisz, czy coś zrobić. A moment, w którym to robisz już odcina myślenie o tym - ja tak mam (...) ja już dokonam zmian, to jest to temat odhaczony i on wtedy dopiero zaczyna żyć. I często mam tak: już nie pamiętam, nie wiem, nie żyję tym

- stwierdziła Małgorzata Rozenek.