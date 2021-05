Kto by pomyślał, że Friz zaczynał karierę pożyczając od siostry kilkaset złotych. Dziś wszystko czego się podejmie wraz ze swoją Ekipą kończy się sukcesem, o którym inni influencerzy mogą tylko pomarzyć. Na początku kwietnia na rynku pojawiły się Lody Ekipy we współpracy z firmą Koral i bardzo szybko okazało się, że... są towarem deficytowym! Znalezienie ich w sklepie graniczyło z cudem, a ludzie wykupywali je kartonami tuż po otwarciu sklepów! Syn Klaudii El Dursi również zdobył swoje wymarzone lody od Friza! Zobaczcie jego reakcję.

Cytrynowy lub truskawkowy sorbet z polewą z gumy balonowej ze strzelającym cukrem - to w ostatnich tygodniach słodycz numer jeden w Polsce! Każde dziecko chce spróbować lodów Ekipy od Friza! Producent zapowiedział, że będzie ich produkował milion dziennie. Mroźne słodycze schodzą w sklepie szybciej niż ciepłe bułeczki, a w początkowych tygodniach po premierze trudno było w ogóle je znaleźć. W sieci pojawiały się aukcje, gdzie wystawiane były papierki za zawrotne sumy, a pierwsi śmiałkowie zdecydowali się nawet na wytatuowanie popularnego produktu.

Nawet Anna Wyszkoni była w szoku "efektu Friza" i jego Ekipy, po tym jak jej córeczka rozpłakała się, gdy mama podarowała jej wymarzone lody za... niecałe dwa złote! Teraz reakcją swojego dziecka podzieliła się Klaudia El Dursi, prowadząca "Hotel Paradise". Mały Jaś nie ukrywał radości przybiegając do mamy ze sztuką popularnych lodów od Friza:

- Znalazłem lody Ekipy!

- Skąd Ty to masz?

- Nie mogę zdradzić, to jest tajemnica.

- To Ty dorwałeś a mamie się nie udało?!

- I to za darmochę!

- Gdzie takie rzeczy się znajduje?