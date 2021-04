Powstaje milion lodów Ekipy na dobę! Ludzie się o nie biją, sprzedają papierki a nawet... tatuują! 

Lody Ekipy okazały się ogromnym sukcesem! Współpraca filmy Koral z najpopularniejszymi youtuberami w Polsce, czyli Ekipą Friza, to strzał w 10! W tym momencie nie ma bardziej pożądanego produktu na sklepowych półkach. Ludzie ustawiają się w kolejkach na kilka godzin przed otwarciem sklepu i wychodzą z garściami lub kartonami przysmaków. Firma Koral zwiększa produkcję. Będą produkować aż milion lodów na dobę!

Będą produkować milion lodów Ekipy na dobę

Ekipa Friza to grupa przyjaciół, którzy publikują treści rozrywkowe na kanałach Youtube. Dziś to najpopularniejsza paczka znajomych w Polsce. Karola Wiśniewskiego Friza, Trombę, Wersow, Marcysię Ryskalę, Murcix, Mini Majka, Wujka Łukiego, Poczciwego Krzycha, Nowciaxa, Pateckiego i Kasię śledzą miliony internautów w całej Polsce. Lody Ekipy we współpracy z Koralem to pierwszy ich produkt na taką skalę i od razu sukces!

Lody Ekipy znikają ze sklepowych półek w ekspresowym tempie. Co więcej, w sieci pojawiają się aukcje, na których internauci wystawiają papierki po lodach w horrendalnych cenach. Niektóre z aukcji dobijały nawet 200 tysięcy złotych! O ile te pierwsze to przesada, to takie, w których papierek po lodzie kosztuje kilkadziesiąt złotych dawały sprzedającym całkiem niezłe zyski. Takiego efektu nie spodziewał się sam Friz, który niejednokrotnie wyrażał swoje zdziwienie na Instastories.

Mocno, Lody Ekipy znowu znikają ze wszystkich sklepów do których trafiają. Nie wiem, jak to się dzieje. Mam nadzieję, że jak kupicie jednego to wrócicie po cały karton, bo są przedobre. Ale jak widzicie, że ktoś chce kupić to podzielcie się z nim, żeby na drugi dzień też mógł wrócić po cały karton - śmieje się Friz

Do tej pory firma koral we współpracy z Ekipą wypuściła dwa smaki lodów: cytrynowe oraz truskawkowe z polewą o smaku gumy balonowej ze strzelającym cukrem.

Zamówienia napływają lawinowo z całej Polski, zarówno ze strony sieci handlowych, jak i niezależnych punktów sprzedaży. Lody Ekipy sprzedają się co najmniej 300 procent lepiej niż jakiekolwiek wcześniejsze nowości produktowe w przeszło 40-sto letniej historii tej firmy. Nieprawdopodobny popyt skłonił nas do uruchomienia dodatkowej linii produkcyjnej, która pozwoli wytwarzać ok. 1 mln sztuk lodów na dobę. Nadal pracujemy również nad poprawą dostępności poprzez poszerzenie kanałów dystrybucji – mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu w firmie Koral w rozmowie z Wirtualnymi Mediami

Do sprzedaży właśnie trafiły Lody Ekipy XL - te same smaki ale w powiększonych wersjach. Producent będzie produkował aż milion sztuk na dobę tego smakołyku!

Fani Ekipy zaczynają sobie nawet tatuować kultowe lody!