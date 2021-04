Lody Ekipy hitem. Anna Wyszkoni kupiła córce lody od Friza! Jej reakcja zaskoczyła gwiazdę: "Nie kumam tego, co się przed chwilą wydarzyło"

Anna Wyszkoni kupiła córce lody i nagrała jej reakcję. Niby nic nadzwyczajnego, prawda? Ale nie w tym przypadku, bo Anna Wyszkoni kupiła córce lody EKIPY! Nadal nie wiecie, co w tym wyjątkowego? Już wszystko tłumaczymy! A jest co tłumaczyć, bo takiego fenomenu w polskim internecie jeszcze nie było.

Lody EKIPY hitem w sieci i w sklepach

Zacznijmy od początku - EKIPA to grupa najpopularniejszych w Polsce youtuberów i influencerów, na czele z Frizem, czyli Karolem Wiśniewskiem, którego na Instagramie śledzi ponad 2,8 mln widzów, a na samym YouTubie ma już ponad 4,3 mln subskrybentów. Karol jest potężnym i bardzo wpływowym YouTuberem, pomysłodawcą EKIPY, ale przede wszystkim największym idolem młodzieży (o czym świadczy m.in. zeszłoroczna wygrana w naszym plebiscycie na największą gwiazdę YOUNG), ale także biznesmenem. Niedawno Friz i jego EKIPA wypuścili na rynek własną edycję limitowanych lodów (we współpracy z marką Koral). Kiedy lody EKIPY trafiły do sieci popularnych sklepów, cały towar wyprzedał się w ciągu jednego dnia, wyliczono również, że lody EKIPA były kupowane średnio co... 16 sekund. Dość szybko stały się one towarem deficytowym, który naprawdę ciężko kupić w jakimkolwiek sklepie! Co więcej - furorę robią również opakowania po lodach, które można wylicytować na aukcjach internetowych. Ceny za jeden papierek sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych! Prawdziwe szaleństwo? Zmierzyła się z nim właśnie Anna Wyszkoni!

Anna Wyszkoni kupiła córce lody EKIPY!

Artystka miała to szczęście, że udało jej się gdzieś dorwać lody od Friza. Nie sądziła chyba, że sprawią one tak wielką radość jej 9-letniej córce, Poli! Jej reakcję nagrała na Instagram - Pola naprawdę nie mogła uwierzyć, że otrzymała od mamy lody EKIPY!

Co na to sama Ania? Wokalistka krótko przyznała:

Szczerze? Nie kumam tego, co się przed chwilą wydarzyło.

My już rozumiemy - EKIPA to po prostu numer jeden w polskim internecie, miliony młodych uwielbiają Friza oraz innych jej członków - m.in. Weronikę Sową, Marcysię Ryskalę czy Trombę. Popularność ich lodów chyba nie powinna więc nikogo dziwić.

Ania Wyszkoni przekonała się, że zwykły "niezwykły" lód może sprawić ogromną radość.