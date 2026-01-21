Stanisław Rozenek, 20-letni syn Małgorzaty Rozenek, rozpoczął studia w renomowanej uczelni modowej Institut français de la mode w Paryżu. Swoją pasję do projektowania mody rozwija od najmłodszych lat - już jako 14-latek własnoręcznie uszył sobie spodnie, a później stworzył marynarkę dla swojej mamy. Po ukończeniu francuskiego liceum w Warszawie początkowo planował studiować w Lyonie, jednak ostatecznie zdecydował się na przeniesienie do stolicy Francji, by kształcić się na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni mody na świecie.

Awangardowy projekt Stanisława Rozenka

Stanisław Rozenek właśnie zaprezentował na Instagramie swój najnowszy projekt, który powstał w ramach drugiego roku studiów. Kreacja powstała na bazie ikonicznego elementu ubioru - amerykańskiej kurtki uniwersyteckiej - i została zestawiona z szablonem opakowania Match Tonic Water. W opisie projektu młody projektant wskazał na inspiracje „amerykańskim kiczem” oraz „nadmierną pewnością siebie”. Awangardowy charakter stroju wzbudził zainteresowanie i wywołał emocje wśród internautów. Wspomniany projekt możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Reakcja Małgorzaty Rozenek na sukces syna

Małgorzata Rozenek, znana z własnej działalności modowej, zareagowała na prezentację projektu syna, komentując publikację na Instagramie. W komentarzu opublikowała emotikonki braw i serduszka. W przeszłości gwiazda wielokrotnie podkreślała, jak bardzo jest dumna z osiągnięć Stanisława. Jej wsparcie i entuzjazm wobec rozwoju kariery syna są widoczne także przy tej okazji.

Stanisław Rozenek może także liczyć na wsparcie Radosława Majdana. Sportowiec w komentarzu pod postem również nie krył dumy z projektu syna swojej partnerki.

Stasiu top👏👍🔥 - napisał Radosław Majdan

Fot. Instagram s_rozenek

