Tuż po 13:00 zarówno Doda, jak i Małgorzata Rozenek-Majdan poinformowały swoich obserwatorów, że wezmą udział w Komisji Nadzwyczajnej Sejmu 20 stycznia 2026 roku. Obie pojawiły się w sejmowej sali, zajmując miejsca przy jednym stole, łącząc siły w walce o prawa zwierząt.

Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan razem w sejmie

Zarówno Doda, jak i Małgorzata Rozenek-Majdan jako jedne z najbardziej popularnych polskich gwiazd chętnie zabierają głos w sprawach społecznych. Obie nieraz zwracały uwagę na to, jak ważne jest dla nich dobro zwierząt. Teraz razem zdecydowały się wziąć udział w obradach Sejmu, podczas których omawiana ma zostać ustawa o ograniczeniu lub całkowitym zakazie używania pirotechniki w celu między innymi zadbania o dobrostan zwierząt.

Doda o swoim udziale w sejmowych obradach poinformowała już dzień wcześniej.

Jestem bardzo podekscytowana, zostałam zaproszona do Sejmu, do udziału w komisji. Ta będzie od spraw fajerwerków, co prawda, ale będę miała szansę obejrzeć jak to wygląda od środka i przygotować się na nasze równie ważne rzeczy związane ze schroniskami. powiedziała Doda

Piosenkarka w ostatnich dniach intensywnie zaangażowała się w pomoc polskim schroniskom, bardzo mocno nagłaśniając potrzebę natychmiastowej pomocy zwierzętom w takich miejscach w obliczu obecnych mrozów. Osobiście odwiedziła polskie schroniska, zorganizowała akcje pomocowe, a nawet wypowiedziała się na temat problemu "patoschronisk" w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News. Gwiazda wzięła też udział w reportażu "Uwaga! TVN" i opowiedziała o zatrważających sytuacjach rozgrywających się w części polskich schronisk.

Doda z Rozenek-Majdan walczą o prawa zwierząt

Kilka minut przed rozpoczęciem się Komisji Nadzwyczajnej o swojej obecności w sejmowych murach poinformowała także Małgorzata Rozenek-Majdan, która również od lat zajmuje się nagłaśnianiem spraw społecznych, w tym tych związanych z dobrostanem zwierząt. Tym razem z przygotowaną teczką materiałów wzięła udział w sejmowym spotkaniu omawiającym przede wszystkim antyfajerwerkową ustawę.

Kamery sejmowe zarejestrowały moment, w którym Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan jednocześnie pojawiły się przy jednym z sejmowych stołów. Zobaczcie zdjęcia!

