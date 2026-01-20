W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt, które przyciągnęło uwagę opinii publicznej z uwagi na udział dwóch znanych postaci: Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz Doroty Rabczewskiej. Obie celebrytki od lat angażują się w walkę o prawa zwierząt. Tym razem pojawiły się przy jednym stole w Warszawie, by zabrać głos w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, zwłaszcza w kontekście problemów związanych ze schroniskami i pirotechniką. Przemowa Małgorzaty Rozenek zaskoczyła wszystkich!

Małgorzata Rozenek apeluje o konkretne działania

Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z działalności o prawa zwierząt, przedstawiła swoje postulaty przed Komisją Nadzwyczajną ds. Ochrony Zwierząt. Apelowała o obowiązkową kastrację i sterylizację zwierząt jako najskuteczniejsze narzędzia walki z ich bezdomnością.

Kluczowym jest zwrócenie uwagi na sterylizację i kastrację zwierząt. To jest przyczyna tych wszystkich sytuacji.

Podkreśliła także potrzebę wzmocnienia uprawnień inspektoratów weterynaryjnych oraz większy nadzór nad schroniskami. W swoim emocjonalnym przemówieniu dziękowała wszystkim, którzy od lat walczą o prawa zwierząt i zaznaczyła, że to długa, ale konieczna droga, w której nie można się poddać.

Gwiazdy razem przeciwko fajerwerkom i przemocy wobec zwierząt

Podczas posiedzenia Komisji pojawił się również temat używania pirotechniki. Zarówno Doda, jak i Rozenek opowiedziały się za ograniczeniem lub całkowitym zakazem fajerwerków, zwracając uwagę na ich negatywny wpływ na dobrostan zwierząt. Rozenek skierowała apel do Pałacu Prezydenckiego, by z większą uwagą pochylał się nad projektami obywatelskimi, także tymi dotyczącymi ochrony zwierząt.

Apeluję również do Pałacu Prezydenckiego, żeby za każdym razem z ogromną uwagą pochylał się nad projektami, szczególnie tymi projektami obywatelskimi. A propos petard, o których dzisiaj rozmawialiśmy, wydarzenia z przełomu roku w Szwajcarii wyraźnie pokazują, że petardy i źle używane środki pirotechniczne są naprawdę niebezpieczne i chyba co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan

Sądzicie, że gwiazdom uda się zwrócić większą uwagę na problemy zwierząt i walkę o ich prawa?

