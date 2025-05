Wpis Daniela Nawrockiego pojawił się na jego prywatnym profilu w mediach społecznościowych. Treść była krótka, lecz wyjątkowo wymowna: „Kłamali, kłamią i będą kłamać”. 21-letni syn Karola Nawrockiego nie wskazał wprost, kogo dotyczą jego słowa, jednak kontekst polityczny i czas publikacji nie pozostawiają wielu wątpliwości. Wpis pojawił się w momencie, gdy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta spadła fala krytyki związanej z tzw. aferą mieszkaniową.

Emocjonalny wpis syna Karola Nawrockiego

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Każdy ruch, każda wypowiedź i każdy gest mają teraz ogromne znaczenie. W ostatnim czasie ogromne emocje wywołuje sprawa mieszkań kandydatów. Karol Nawrocki podczas debaty oświadczył, że podobnie jak większość Polaków ma jedno mieszkanie. Potem okazało się, że nie do końca jest to prawda i wybuchła tzw. afera mieszkaniowa. Teraz głos zabrał syn Karola Nawrockiego i opublikował kilka słow na Twitterze.

Wpis Daniela Nawrockiego, choć krótki, stał się jednym z najgłośniejszych tematów politycznych ostatnich dni. Syn Karola Nawrockiego dosadnie określił zamieszanie wokół swojego ojca. I choć nie wiadomo, czy wpis miał jakiekolwiek konsultacje z zespołem kampanijnym, jego wydźwięk z pewnością nie zostanie zignorowany przez wyborców.

Kłamali, kłamią i będą kłamać napisał Daniel Nawrocki.

Reakcje internautów i polityków na wpis Karola Nawrockiego

Po opublikowaniu wpisu przez syna Karola Nawrockiego w internecie zawrzało. Wiele osób komentowało, że teraz w grę wchodzi już „granie emocjami zamiast faktami”, a to oznacza, że kampania prezydencka jest już na finiszu. Nie brakuje też słów wsparcia – zarówno ze strony zwykłych użytkowników, jak i sympatyków partii rządzącej. Choć wpis jest dość tajemniczy, co jeszcze bardziej zachęca do różnego rodzaju interpretacji, to jest pewne, że Danielowi Nawrockiemu udało się skutecznie stanąć w obronie ojca, a ten wpis wywołał ogromne zamieszanie.

Karol Nawrocki tłumaczy się z trzeciego mieszkania

W odpowiedzi na rosnącą presję medialną związaną z tzw. aferą mieszkaniową Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie trzeciego mieszkania, które pojawiło się w jego oświadczeniu majątkowym. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wyjaśnił, że nie jest właścicielem tej nieruchomości, a jedynie posiada 50-procentowy udział zapisany w testamencie przez jego matkę. Podkreślił, że jego matka nadal żyje, a testament został sporządzony przez notariusza. Nawrocki zaznaczył, że informacje te zostały uwzględnione w oświadczeniach majątkowych z lat 2021 i 2025 dla zachowania pełnej transparentności.

