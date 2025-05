Tuż przed wyborami prezydenckimi wybuchła "afera mieszkaniowa" Karola Nawrockiego wspieranego z ramienia PiS. Okazuje się, że kandydat PiS na prezydenta ma nie dwa a trzy mieszkania, a to wyniknęło z opublikowanego w sieci oświadczenia majątkowego.

Karol Nawrocki przejął mieszkanie od 80-latka, który aktualnie mieszka w państwowym Domu Opieki Społecznej. Jerzy Ż. w 2017 roku przekazał kandydatowi na prezydenta swoją kawalerkę w zamian za to, że miał się nim opiekować. Jak przekazuje Onet.pl, obiecana opieka nie ma miejsca, a seniorem zajmują się pracownicy placówki.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, Karol Nawrocki tłumaczył:

Jeśli chodzi o relację z Jerzym Ż., pomagałem człowiekowi od wielu lat i nie mam sobie nic do zarzucenia (...)Niezależnie od tego czy się panem Ż. opiekowałem, czy nie, to mieszkanie nabyłem w sposób legalny, przekazując panu Jerzemu, zgodnie z umową kupna-sprzedaży, konkretne środki finansowe na przestrzeni 14 lat, to są lata 2011-2025

Dodał także, że od 4 lat ta opieka "była mniejsza":

Okazuje się jednak, że Karol Nawrocki posiada trzy mieszkania:

Rzeczniczka prasowa Karola Nawrockiego opublikowała w sieci oświadczenia majątkowe z 2021 roku kandydata na prezydenta i napisała:

W sieci pojawiło się także oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego z 2025 roku.

Sam Karol Nawrocki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim tłumaczył się z trzeciego mieszkania, które znalazło się w spisie w oświadczeniu majątkowym: