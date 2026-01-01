Daniel Nawrocki to najstarszy syn Marty Nawrockiej oraz adoptowany syn Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta Polski. Marta Nawrocka urodziła go, mając zaledwie 16 lat. Choć nie jest biologicznym dzieckiem Karola Nawrockiego, prezydent traktuje go jak własne dziecko i obdarza ojcowskim wsparciem. 22-latek coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, dzieląc się szczegółami ze swojego życia. Jego zdjęcie z dziewczyną wywołało w sieci spore poruszenie!

Noworoczne zdjęcie Daniela Nawrockiego z partnerką

W noc sylwestrową Daniel Nawrocki opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie ze swoją dziewczyną - Magdaleną Grott. Syn prezydenta złożył obserwatorom życzenia noworoczne. Odzew internautów był ogromny!

Szczęśliwego Nowego Roku! życzył syn Marty i Karola Nawrockich.

Daniel Nawrocki pochwalił się swoją ukochaną, która zaprezentowała się do zdjęcia w błyszczącej, sylwestrowej kreacji. Uśmiechnięta para wygląda razem na bardzo szczęśliwych. Fani nie kryli zachwytu, pisząc:

Śliczni!! Wspaniałego 2026 dla Was!

Fajna z was para. Szczęścia zdrowia w nowym roku.

szczęścia gołąbeczki.

Kim jest Magdalena Grott, partnerka Daniela?

Magdalena Grott jest ukochaną Daniela Nawrockiego. To 22-letnia ambitna dziewczyna pochodząca z Gdańska, gdzie ukończyła studia na uczelni Ateneum. Zawodowo realizuje się jako osobista asystentka w branży nieruchomości, a równocześnie aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Na TikToku zebrała już ponad 20 tysięcy obserwatorów.

Magdalena pojawiła się w mediach już w 2022 roku, kiedy jako młoda mama podzieliła się swoją historią w programie "Dzień dobry TVN". Prywatnie jest młodą mamą - jej córeczka Lusia przyszła na świat w 2022 roku. Magdalena z powodzeniem łączy życie zawodowe z rodzinnym, a w wolnych chwilach zajmuje się także modelingiem.

Magdalena Grott jest w związku z Danielem Nawrockim już od dłuższego czasu. Para chętnie pokazuje się publicznie. Na swoich social mediach dzielą się wspólnymi chwilami, publikując zdjęcia i filmiki. Magdalena i Daniel pojawili się razem pod Pałacem Prezydenckim, biorąc udział w najważniejszym wydarzeniu - zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Ich miłość zdecydowanie kwitnie!

