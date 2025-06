Co wiadomo, o dziewczynie Daniela Nawrockiego? Obecnie wraz z synem Karola Nawrockiego wychowuję córeczkę z poprzedniego związku. Ojcem dziewczynki jest Mateusz, który kilka lat temu występował w programie o nastoletnich rodzicach, emitowanym przez Polsat.

Reklama

Dziewczyna Daniela Nawrockiego była związana z uczestnikiem programu Polsatu

Po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich głośno jest już nie tylko o nim ale o całej jego rodzinie. Mocno w kampanię ojczyma, angażował się także jego przybrany syn Daniel Nawrocki. Młody mężczyzna tuż po sukcesie Karola Nawrockiego w wyborach pochwalił się swoją dziewczyną Magdą. Okazuje się, że ma ona na swoim koncie już medialne doświadczenie. Media od razu zaczęły nawiązywać do archiwalnego występu Magdy Grott w "Dzień Dobry TVN", gdzie pojawiła się wraz ze swoim ówczesnym partnerem Mateuszem, gdzie opowiadali o nastoletnim rodzicielstwie. Para powitała na świecie córeczkę Lusię, gdy obecna dziewczyna Daniela Nawrockiego miała 18 lat.

Okazuje się, że to nie był debiut Mateusza w telewizji. Widzowie doskonale pamiętają go z programu dokumentalnego emitowanego na Polsacie Play. Wówczas ze swoją ówczesną partnerką (influencerką) i synem występowali w programie "Nastoletni tatuśkowie". Serial dokumentował ich życie, jako nastoletnich rodziców. Odcinki programu wciąż dostępne są na platformie Polsat Box Go.

Kim jest Magdalena Grott, dziewczyna Karola Nawrockiego

Magdalena Grott to 21-letnia modelka, influencerka i mama 3-letniej Lusi. Obecnie jest partnerką Daniela Nawrockiego, syna nowo wybranego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Para po raz pierwszy oficjalnie pokazała się razem w nagraniu opublikowanym przez Daniela po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w 2025 roku. W filmie tym Daniel przedstawił Magdę jako swoją dziewczynę, a ona wyraziła radość i ekscytację z powodu zwycięstwa jego ojca .

Magda studiowała w Gdańsku na uczelni Ateneum, gdzie zdobywała wykształcenie w dziedzinie zarządzania. Obecnie pracuje jako osobista asystentka. W 2022 roku urodziła córkę Lusię, będąc wówczas w związku z partnerem Mateuszem. Para wystąpiła razem w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadali o doświadczeniach związanych z młodym rodzicielstwem. Po rozstaniu z Mateuszem, Magda związała się z Danielem Nawrockim

Magda aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, gdzie obserwuje ją ponad 20 tysięcy osób. Dzieli się tam treściami związanymi z macierzyństwem, modą oraz codziennym życiem. W przeszłości próbowała swoich sił w branży modelingowej, uczestnicząc w różnych sesjach zdjęciowych .

Zobacz także:

Reklama