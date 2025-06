Daniel Nawrocki ma 21 lat i jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. To właśnie jego osoba przyciągnęła uwagę opinii publicznej w trakcie intensywnej kampanii prezydenckiej jego ojczyma, Karola Nawrockiego. Mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, Karol Nawrocki wychowywał Daniela jak własnego syna. Ich relacja jest opisywana jako bardzo bliska i silna. Daniel zdobył sympatię internautów swoim zaangażowaniem i szczerością, a teraz ponownie znalazł się w centrum uwagi – tym razem z powodów prywatnych.

Kim jest dziewczyna Daniela Nawrockiego?

Dziewczyna Daniela Nawrockiego to Magdalena. Jej wizerunek pojawił się po raz pierwszy publicznie w nagraniu udostępnionym przez Daniela, w którym przedstawił ją jako swoją partnerkę. Magda to nie tylko modelka i influencerka, ale także młoda mama. W 2022 roku urodziła córkę Lusię.

W marcu 2022 roku wystąpiła w reportażu telewizyjnym o młodych matkach, będąc wówczas na tydzień przed porodem. W materiałach mówiła o swoich doświadczeniach i roli matki, a także o działalności w mediach społecznościowych. Na TikToku obserwuje ją ponad 20 tysięcy osób. Magda pracuje obecnie jako osobista asystentka i próbowała swoich sił w branży modelingowej. Studiowała w Gdańsku na uczelni Ateneum.

Gdzie i jak poznali się Daniel i Magda? Gdańsk łączy ich losy

Gdańsk to miejsce, które odegrało kluczową rolę w życiu zarówno Daniela Nawrockiego, jak i Magdaleny. To właśnie tam oboje studiowali – Daniel na Uniwersytecie Gdańskim, a Magda na uczelni Ateneum. Choć nie wiadomo dokładnie, kiedy i gdzie się poznali, wspólna lokalizacja ich nauki i zainteresowania mogły przyczynić się do nawiązania relacji.

Ich związek był długo ukrywany przed opinią publiczną. Dopiero po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w 2025 roku, Daniel zdecydował się ujawnić tę część swojego życia.

Szokujące nagranie z backstage'u wyborów. Tak ogłosili swój związek

Prawdziwa bomba medialna wybuchła, gdy na YouTube i Instagramie pojawiło się nagranie z backstage'u ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich. Na filmie widać Daniela Nawrockiego rozmawiającego z Magdą, którą przedstawia jako swoją dziewczynę.

To jest Madzia, moja dziewczyna... Może nieodkryta w kampanii, ale parę zdjęć naszych się pojawiło... Jak się czujesz? mówi Daniel na nagraniu.

Magda odpowiada, że czuje się szczęśliwa, a stres i niepewność odeszły w cień. To emocjonalne wyznanie zza kulis wyborczego wieczoru było pierwszym publicznym potwierdzeniem ich związku. Wideo błyskawicznie obiegło media społecznościowe i zostało szeroko komentowane.

Karol Nawrocki i relacja z pasierbem. Silna więź ojca i syna

Choć Daniel Nawrocki nie jest biologicznym synem Karola Nawrockiego, ich relacja jest wyjątkowa. Karol poznał Martę Nawrocką, matkę Daniela, wiele lat temu i od tego czasu wychowywał chłopaka jak własnego syna.

To właśnie w kampanii prezydenckiej w 2025 roku Karol Nawrocki zdobył urząd prezydenta RP, a Daniel aktywnie wspierał go na każdym kroku. Wspólne wystąpienia, obecność w materiałach promocyjnych i wzajemne wsparcie tylko umocniły obraz ich bliskiej relacji.

Daniel Nawrocki, dziś już pełnoletni student, konsekwentnie buduje swoją tożsamość publiczną. Teraz, pokazując światu swoją dziewczynę, stawia kolejny krok w stronę dojrzałości – nie tylko prywatnie, ale i medialnie.

