Stajenka przed Pałacem Prezydenckim. Symbol spod Tatr w Warszawie

Stajenka bożonarodzeniowa trafi przed Pałac Prezydencki aż spod Tatr. Decyzję ogłosił Paweł Szefernaker. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zrezygnował z organizacji Chanuki w Pałacu, zrywając z wieloletnią tradycją, co wywołało gorącą dyskusję.

Nowe świąteczne tradycje Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie stanie wyjątkowa bożonarodzeniowa stajenka, która zostanie przywieziona aż spod Tatr. Informację tę przekazał publicznie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W swoim oświadczeniu podkreślił, że decyzja ta ma wymiar symboliczny i odnosi się do głęboko zakorzenionych w Polsce tradycji chrześcijańskich.

W tym roku symbolicznie przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka. Przyjedzie do nas spod Tatr napisał Szefernaker na platformie X.

W swojej wypowiedzi zaznaczył również, że Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i wiara od zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. Dodał, że rodzina i wspólnota są fundamentem państwa, a stajenka ma przypominać o tych wartościach w czasie świąt Bożego Narodzenia 2025.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o ustawieniu wyjątkowej stajenki przed pałacem

Decyzja o ustawieniu stajenki przed Pałacem Prezydenckim nie była jedyną świąteczną zmianą wprowadzoną przez prezydenta Karola Nawrockiego. Z informacji opublikowanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że prezydent zrezygnował z organizowania obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim. Było to zerwanie z dotychczasową, wieloletnią tradycją obecności tego żydowskiego święta w przestrzeni prezydenckiej. Według doniesień medialnych, decyzja ta miała być podyktowana opinią elektoratu.

Prezydent ma podstawy uważać, że Chanuka w Pałacu nie spodobałaby się jego elektoratowi podkreśliła „Rz”.

Bożonarodzeniowa szopka również w Sejmie

Nie tylko przed Pałacem Prezydenckim pojawi się świąteczny symbol. Bożonarodzeniowa szopka została również postawiona w holu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze kilka dni wcześniej pojawiały się wątpliwości, czy tradycyjna dekoracja zostanie ustawiona w parlamencie, ale ostatecznie środowisko marszałka Włodzimierza Czarzastego zdecydowało o jej instalacji.

Podczas gdy prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zrezygnować z Chanuki w Pałacu Prezydenckim, w Sejmie żydowskie święto nadal jest obecne. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wziął udział w uroczystości zapalenia menory chanukowej. Było to wyraźne podkreślenie otwartości Sejmu na różnorodność religijną i kulturową.

Obchody Chanuki w Sejmie odbyły się mimo decyzji prezydenta, co pokazuje, że podejście do świąt i tradycji religijnych może się różnić w zależności od instytucji państwowej.

