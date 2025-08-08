Magdalena Grott to 22-letnia partnerka Daniela Nawrockiego, syna Karola Nawrockiego, który został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Uroczystość przyciągnęła uwagę nie tylko ze względu na rangę wydarzenia, ale także przez obecność bliskich głowy państwa. Magdalena Grott od dawna nie kryje swojej relacji z Danielem Nawrockim – wspólnie publikują zdjęcia i filmiki, pokazując codzienne życie. Uwagę mediów przykuła nie tylko ze względu na związek z synem prezydenta, ale również przez swoją przeszłość. Magdalena zaistniała w przestrzeni medialnej już w 2022 roku, gdy jako nastoletnia mama opowiedziała swoją historię w programie „Dzień dobry TVN”. Teraz pokazała zdjęcie z Danielem z zaprzysiężenia jego ojca

Daniel Nawrocki z partnerką na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski odbyło się z udziałem jego najbliższych. Uroczystość, która miała miejsce m. in. przed pałacem prezydenckim, była okazją do rodzinnego spotkania. Obecna była żona Karola Nawrockiego wraz z dziećmi, a także partnerka ich najstarszego syna, Magdalena Grott.

Wydarzenie wywołało wiele emocji - zarówno w mediach, jak i wśród obserwatorów życia publicznego. Dzień po rozpoczęciu kadencji Karola Nawrockiego, dziewczyna Daniela pochwaliła się zdjęciem spod pałacu prezydenckiego. Internauci nie szczędzili komentarzy:

Piękni, młodzi ludzie

Lubię widzieć zadowolonych ludzi od których bije dobra energia. Wszystkiego dobrego

Pod fotografią nie brakuje również słów krytyki i niechęci związanej z kwestiami politycznymi, co nie wszystkim się podoba:

Smutne, że zdjęcie pary sympatycznych młodych ludzi staje się powodem do hejtu...Jedni oceniają od razu negatywnie, inni tych pierwszych wyzywają od lewaków...Ludzie, opamiętajmy się! Możemy mieć różne poglądy, ale Polska jest dla wszystkich i czas już przestać się wzajemnie zagryzać

Przeszłość Magdaleny Grott

Magdalena Grott nie pojawiła się w przestrzeni medialnej po raz pierwszy. W 2022 roku, jako nastolatka przygotowująca się do macierzyństwa, wystąpiła w reportażu programu „Dzień dobry TVN”. Jej historia poruszyła wielu widzów. W trakcie rozmowy opowiadała, jak zaczęła dzielić się swoją codziennością w mediach społecznościowych: "Zaczęłam sobie do tego telefonu gadać i nagle zostałam zasypana masą wiadomości. Jest masa osób będących w podobnej sytuacji, które nie mają wśród znajomych nastoletnich mam albo przyszłych mam, a potrzebują porozmawiać z kimś, kto jest na podobnym poziomie, etapie". Magdalena doradzała innym młodym matkom – jak informować bliskich o ciąży, jak przygotować się do porodu, jak radzić sobie z wyzwaniami. Pokazywała, jak zmienia się jej ciało, jak rośnie brzuch. Wszystko to, by pomóc chociaż jednej osobie, jak sama podkreślała. W reportażu pojawił się także jej ówczesny partner. Para doczekała się córeczki o imieniu Lusia. Informacje o zakończeniu tamtego związku oraz okolicznościach poznania Daniela Nawrockiego nie zostały ujawnione.

