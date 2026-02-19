Podczas premiery serialu o Doda nie zabrakło Laluny, celebrytki znanej z programu „Królowe życia”. Gwiazda przed naszymi kamerami wyjawiła swój szczery żal wobec influencerów i celebrytów, którzy jak podkreśliła w żaden sposób nie wsparli nagłaśniania akcji pomocy zwierzętom. Padły mocne słowa.

Laluna gorzko o Rozenek: "To nie jest pomoc"

Laluna pojawiła się na premierze serialu o Dodzie. Choć jak wyznała, zwykle nie bywa na ściankach, tym razem zrobiła wyjątek właśnie dla niej. Jak się okazuje, Laluna razem z Dodą angażuje się w pomoc zwierzętom przebywającym w tzw. patoschroniskach. Podkreśliła, że jest jedną z nielicznych celebrytek, które realnie podejmują konkretne działania w tej sprawie.

W rozmowie z Angeliką Bielską dla Party.pl zwróciła się bezpośrednio do celebrytów i influencerów, którzy nie zrobili nic w obliczu tak poważnego problemu. Nie zostawiła na nikim suchej nitki.

Jestem zawiedziona wami wszystkimi, jestem zawiedziona influencerami, freak fighterami, tiktokerami, nie potraficie nic zrobić. Garstka nas walczy, a wy siedzicie za ekranem, na kanapie i nic nie robicie. Tylko hejtujecie, krytykujecie wyznała wprost.

Laluna zwróciła się również do całego polskiego społeczeństwa. Zaapelowała o nagłaśnianie problemu oraz podejmowanie konkretnych działań, które mogą realnie wpłynąć na los bezdomnych zwierząt.

Ruszcie się, zbierzmy się, nawołuje do ludzi z całej Polski zaapelowała podczas wywiadu.

Dziennikarka Party.pl w rozmowie z Laluną wspomniała, że jest ona jedną z nielicznych celebrytek realnie angażujących się w pomoc zwierzętom. Oprócz Dody w tym gronie padły także nazwisko Joanny Krupy oraz Małgorzaty Rozenek-Majdan. Na to ostatnie nazwisko Laluna nie zareagowała jednak zbyt przychylnie. Jak stwierdziła:

Małgosia to tam była chyba dwa razy tylko w schronisku i w sejmie. To nie jest pomoc. skomentowała wymownie.

Zobaczcie naszą rozmowę z Laluną w wideo powyżej.

