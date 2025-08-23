Stanisław Rozenek przez ostatni rok studiował na prestiżowej uczelni w Lyonie. To tam rozpoczął swoją przygodę z edukacją wyższą. Teraz jednak pojawiła się kolejna, spektakularna zmiana, bo 19-latek dostał się na wymarzoną uczelnię w Paryżu. Małgorzata Rozenek nie kryje dumy i podzieliła się ważną wiadomością!

Syn Małgorzaty Rozenek przeprowadza się do Paryża!

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że to wydarzenie stanowi ogromny krok w życiu i karierze akademickiej jej najstarszego syna Stanisława. Jak zdradziła celebrytka, 19-latek ciężko pracował przez cały rok, aby osiągnąć ten cel.

Staś dostał się na swoją wymarzoną uczelnię. Pracował cały rok, jest to naprawdę duże osiągnięcie, więc my z radością jedziemy go przenieść. Znalezienie mieszkania w Paryżu dla studenta wcale nie jest takie proste wyznała Małgorzata Rozenek na Instagramie

Rodzinna wyprawa Małgorzaty Rozenek do Francji

Aby wspólnie celebrować sukces 19-latka, cała rodzina Rozeneków wyruszyła do Francji kamperem. Celem wyprawy była przeprowadzka Stanisława z Lyonu do Paryża. Jak ujawniła Małgorzata Rozenek, wyjazd miał na celu nie tylko zwiedzanie, ale i pomoc najstarszemu synowi. Cała rodzina chciała wspólnie przeżyć ten ważny moment, aby pomóc Stanisławowi w organizacji nowego życia w stolicy Francji i cieszyć się sukcesem syna.

Jesteśmy teraz w drodze do Lyonu, bo jednym z głównych powodów naszego kierunku jest przeprowadzka Stasia z Lyonu do Paryża dodała Małgorzata Rozenek

Walka o mieszkanie dla Stanisława w Paryżu

Przeprowadzka do Paryża nie obyła się jednak bez problemów. Największą trudnością okazało się znalezienie odpowiedniego mieszkania dla studenta. Jak relacjonuje Rozenek, całe wakacje poświęcone były poszukiwaniom lokum, które spełniłoby podstawowe warunki bezpieczeństwa i wygody.

Całe wakacje były wokół tego wszystkiego, bo okazało się, że znalezienie bezpiecznego, dobrze wyglądającego mieszkania studenckiego wcale nie jest takie proste - wyznała celebrytka

Na dodatek konieczne było dopełnienie wielu formalności, co wydłużyło cały proces. „Wiele dokumentów trzeba było złożyć, aby znaleźć mieszkanie w Paryżu. Ale znaleźliśmy. Jest wspaniałe i teraz musimy zabrać wszystkie rzeczy z jego poprzedniego mieszkania z Lyonu” – podsumowała dumna mama.

Małgorzata Rozenek jedzie kamperem do Francji fot. Instagram @m_rozenek

